Tüp bebek laboratuvarlarında hangi işlemler yapılıyor?

Tüp bebek tedavisinde asıl başarı, tek ve sağlıklı bir bebeğin zamanında doğum aşamasına kadar getirilmesidir. Bu amaç için hem anne-baba adayı hem doktor hem de laboratuvar yani işin mutfağındaki embriyoloji ekibi itinalı bir çalışma yürütürler. Anne adayından en uygun sayıda yumurta almak, baba adayından ise en iyi spermleri seçmek oldukça önemli ancak asıl iş bunları elde ettikten sonra laboratuvar ortamında birleştirip güzel embriyolar elde etmek. Burada da sazı eline alacak olan kişiler embriyologlar. Yumurtaların elde edilmesinden embriyo oluşumuna kadar oldukça hassas bir çalışma sonucunda bizlere güzel embriyo veriyorlar.

LABORATUVARDA NELER VAR?

Laboratuvarlarda uzay üssünü andıran birtakım ekipmanlar var. Bunlar yumurtanın yıkanması, spermin ayıklanması, en iyi embriyonun ve spermin seçilmesi, spermin yumurta içerisine verilmesi, embriyolardan genetik biyopsi yapılması gibi birtakım özel işlemler esnasında kullanılıyor. Elde edilen embriyoların gelişimlerinin takip edilmesi için özel saklama cihazları mevcut. Bunlara inkübatör adını veriyoruz. Bu cihazlar oldukça önemli zira koşullar sorunlu olduğunda embriyolar, çok hassas oldukları için gelişemiyor. Tabii kullanılan teknolojinin güncel olması da başarı için çok önemli. Özellikle de çağımızda baş döndüren teknolojik gelişmeler yaşanırken teknolojiyi mutlaka yakalamak gerekiyor. Her cihazın güncel ve çalışıyor olması hayati önem taşıyor. Kaliteli embriyo elde etmek için itinalı, disiplinli, iş bölümü yapılmış bir laboratuvar çalışma programı şart.

KALİTE DENETİMİ YAPILIYOR MU?

Tüp bebek laboratuvarlarında kalite kontrolü günlük hatta saatlik olarak mutlaka yapılıyor. Sadece bu iş için görev yapan arkadaşlarımız var. Asıl iş, ortamdaki havanın temizliği, saklama cihazlarının bakımı, içlerindeki sıvıların denetimi, ortamın temizliği ve sessizliği. Bu şeklide embriyoların gelişimlerinin de daha iyi olduğunu biliyoruz. Aynı zamanda, bu denetimlerin kayıt altında tutulması ve raporlanması da çok önemli. Özetle, tüm saydığımız işlemler güzel embriyo gelişimi ve akabinde sağlıklı gebelikler elde etmek için yapılıyor.

Tüp bebek başarısı, çoklu bir ekip işi. Bu ekipte anne-baba adayının yansıra, doktor-embriyolog-laboratuvar teknisyenleri ve hatta sekretarya bile var. Yani başarı bir ekip işi… Burada belki de en önemli yer işin mutfağı yani laboratuvar. Teknolojik alt yapısı sağlam, iyi denetlenen ve iş bölümü yapılmış bir laboratuvar oldukça kritik bir öneme sahip.