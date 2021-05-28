Tüp bebek skandalı! Gerçek 37 yıl sonra ortaya çıktı

ABD’nin New Jersey eyaletinde Bianca Voss, 1983’te tüp bebek yöntemi ile hamile kaldı. 38 yaşındaydı. Bu tedavi için doktorun sperm bağışçısı kullanmasına izin verdi. Bunun için ekstra 100 dolar ödedi. Kızı Roberta, geçen yıl Noel Bayramı’nda hediye gelen DNA kitini uyguladı. Bilgilerini soyağacı hizmeti veren siteye yükledi. Ancak sonuç karşısında şok oldu. Babası, doğumunu yaptıran Doktor Martin Greenberg (81) çıktı.

‘TIBBİ TECAVÜZ’

Doktorun tedavide Voss’tan izin almadan kendi spermlerini kullandığı ve Roberta’nın biyolojik babası olduğu anlaşıldı. Literatürde ‘tıbbi tecavüz’ olarak geçen bu durum bir suç. Voss ve kızı Roberta, doktora 75 bin dolarlık tazminat davası açtı. 75 yaşında olan Voss, aynı zamanda doktordan sağlık durumuna, kronik hastalığı olup olmadığına dair bilgileri de paylaşmasını istiyor. Doktorun başka hastalarında da kendi spermini kullanıp kullanmadığı araştırılacak.