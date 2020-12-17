Doğum Öncesi Tüp bebek tedavisi yapan doktor 49 çocuğun babası çıktı

Tüp bebek tedavisi yapan doktor 49 çocuğun babası çıktı

Doğum Öncesi

Tüp bebek tedavisi yapan doktor 49 çocuğun babası çıktı

Hollanda'da kısırlık tedavisi yapan bir doktor, tedavi ettiği hastalardan dünyaya gelen 49 çocuğun babası çıktı.

17 Aralık 2020, Perşembe 10:44 Son Güncelleme:
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BBC'nin haberine göre, yapılan DNA testleri, iki yıl önce ölen doktor Jan Karbaat'ın Rotterdam yakınında Bijdorp'deki kliniğinde tedavi gören hastalardan dünyaya gelen 49 çocuğun babası olduğunu doğruladı. Tedaviyle doğan bir grup çocuk ve ebeveynlerinin Jan Karbaat hakkındaki iddiaları, yargıya taşınmıştı.

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Karbaat'ın 89 yaşında hayatını kaybetmesinin ardından evinden alınan malzemeler, DNA testi için kullanılmıştı. Davacı 49 çocuğu temsil eden avukat Tim Bueters, yıllar süren belirsizliğin ardından gelen sonuçtan memnun olduğunu söyledi.

Jan Karbaat'ın kendisini "aşılama alanının öncüsü" olarak adlandırdığı, kliniğinin verilerde, donör beyanlarında ve analizlerde tahrifat iddiaları üzerine 2009 yılında kapatıldığı ifade edildi.


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