Survivor yarışmasıyla adını duyuran Turabi Çamkıran bu kez dünyanın farklı ülkelerinden yarışmacıların olduğu 'Dünya Savaşı' programında da şampiyon oldu. Büyük ödül 750 bin doları kazanan Turabi Çamkıran, bu haberin ardından internette merak edilen isimler arasında yer alıyor. Peki, Turabi Çamkıran kimdir? Turabi kaç yaşında ve nereli? İşte Tubari hakkında merak edilenler…

TURABİ ÇAMKIRAN KİMDİR?

1987 yılında Mersin'in Erdemli ilçesinde dünyaya gelen Turabi Çamkıran, aslen Kahramanmaraşlıdır. Meslek olarak da terzilik yaparak geçimini sağlayan Turabi Çamkıran, amatör olarak tekvando, box ve muay thai ile ilgilenmiştir.

Profesyonel olarak “Muay Thai” yerinde öğrenme isteği ile Tayland’a gitti. Burada yerinde eğitim ile teknik ve fiziğini geliştirerek dövüşçüye dönüştü. Aynı zaman da MMA (kafes dövüşü) maçlarında da birçok ülkede müsabakalara katıldı.

Hiphop Street Dans haricinde Break Dans ve birçok farklı dans türünü başarı ile yapan Turabi Çamkıran, 2008 yılında "Benimle Dans Eder Misin" adlı yarışmaya katıldı. 2013 yılında Acun Ilıcalı’nın hazırladığı ve jüri üyeliğinde Acun Ilıcalı, Hülya Avşar ve Eser Yenenler’in olduğu “Yetenek Sizsiniz Türkiye” adlı yarışmada da boy gösteren Çamkıran, 2014 yılında katıldığı Survivor'da sezonu şampiyon olarak tamamladı. Ardından 2015 yılında Survivor All Star’a katılan Çamkıran, yine birincilik koltuğunda yer aldı.

Survivor programlarının ardından oyunculuk kariyerinde ilerlemeye karar veren Turabi Çamkıran Kertenkele dizisinde rol aldı. 2018 yılında 3. defa Survivor kadrosuna dahil olan Turabi Çamkıran son olarak “The Challenge War of the Worlds” programında da şampiyon oldu.



