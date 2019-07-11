Turgut Özal Üniversitesi Rektörlüğü ilan geçerek öğretim üyesi alınacağını duyurdu. Yapılan açıklamada "Üniversitemiz birimlerinde istihdam edilmek üzere 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği hükümleri ile ilanda belirtilen özel koşullar doğrultusunda Öğretim Üyesi alınacaktır." denildi.

İlan sonrası "Turgut Özal Üniversitesi öğretim üyesi başvurusu nasıl yapılır?" sorusu sorulmaya başlandı.