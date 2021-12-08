Turizm cennetini fırtına vurdu! Görgü tanığı kabusu anlattı

İlçede dün etkili olan fırtına günlük yaşamı olumsuz etkilemişti. Bitez açıklarında demirli haldeki bir teknenin tonozdan koparak karaya sürüklendiği Bodrum’da bazı işletmelerin deniz kenarındaki malzemeleri zarar gördü, tabelaları rüzgara dayanamayarak kırıldı.

Bugün deniz kenarlarında temizlik çalışması vardı. Dalgalarla kıyıya vuran yosunlar, sahilde hizmet veren işletmelerin çalışanları tarafından temizlendi. Sahilde temizlik çalışması yapan vatandaşlar, “Feci bir fırtına vardı. Tabela rüzgara dayanamayarak kırıldı, kafamıza uçuyordu.” dedi.

Bitez Mahallesi açıklarında karaya vuran yelkenli teknenin kurtarıldığı ve limana çekildiği öğrenildi.

MUĞLA (İHA)

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