Türkiye Turizm cennetini 'fırtına' vurdu! Vatandaşlara önemli uyarı...

Turizm cennetini 'fırtına' vurdu! Vatandaşlara önemli uyarı...

Türkiye

Turizm cennetini 'fırtına' vurdu! Vatandaşlara önemli uyarı...

Muğla'nın Bodrum ilçesinde fırtına günlük yaşamı olumsuz etkilerken, bir binanın otopark çatısı, park halindeki otomobilin üzerine düştü, dev dalgalar ise Kumbahçe sahilini dövdü.

06 Nisan 2021, Salı 20:40 Son Güncelleme:
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Bodrum'da iki gündür etkili olan lodos, yerini fırtınaya bıraktı. Öğle saatlerinde etkisini artıran fırtına günlük yaşamı olumsuz etkilerken, sahillerde de dev dalgalar oluştu. Cevat Şakir Caddesi'ndeki bir binanın otopark çatısı bulunduğu yerden sökülüp, park halindeki bir otomobilin üzerine düştü. Otomobilde hasar meydana geldi.

Saatteki hızı 65 kilometreyi bulan fırtına, ilçenin bazı yerlerinde ağaçların devrilmesine de neden oldu.

DİKKATLİ OLUN UYARISI

Fırtına nedeniyle ünlü sahiller boş kalırken, sahil bandında bulunan birçok işletme önlem alarak kepenk kapattı.

Fırtına nedeniyle belediye yetkilileri, vatandaşları çatı uçması, soba ve baca gazı zehirlenmesi, ağaç ve direk devrilmesi konularında dikkatli olunması yönünde uyardı.

Selçuk AKBAŞ/BODRUM (Muğla) (DHA)

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