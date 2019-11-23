Turizme destek

İşbirliği ile üniversite öğrencileri tüm yıl staj yapma ve sonrasında da tam zamanlı iş bulma şansı elde edebilecek. Ayrıca, işbirliği kapsamında Bahçeşehir Üniversitesi her akademik yılda, biri yüksek lisans biri de doktora olmak üzere iki öğrenciye yüzde 100 oranında eğitim bursu verecek.

İşbirliği kapsamında sektörün önde gelen isimleriyle buluşma imkanı yakalayacak olan Bahçeşehir Üniversitesi öğrencileri, Türkiye’nin en hızlı büyüyen sektörü olan turizm hakkında eğitim imkanı bulabilecekler.