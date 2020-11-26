Turizmi canladıracak, 2.5 milyon turisti çekecek
Bodrum Tanıtma Vakfı’nın (BOTAV) başlattığı turizmi çeşitlendirme hamlesi kapsamında tarım, gastronomi (yeme-içme turizmi), spor ve doğa gibi alanlarda hayata geçirilecek projelerle 1 milyon ek yabancı turist ve 1 milyar dolar ek gelir hedefleniyor.
26 Kasım 2020, Perşembe 14:43 Son Güncelleme:
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n başlattığı ‘turizmde ve tarımda kalkınma hamlesinin’ tanıtım toplantısında konuşan Bodrum Belediye Başkanı ve BOTAV Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Aras, ilçeye pandemi sonrası ilginin daha da arttığını ve yazlıkçıların dönmediğini söyledi.
DENIZ, KUM, GÜNEŞ DEĞIL
Bodrum’un sadece deniz, kum ve güneş turizmiyle değil doğa, tarım, gastronomi ve spor turizmiyle de anılması için çalıştıklarını belirten Aras, “Bodrum’a yıllık gelen yabancı turist sayısı 1.5 milyona yaklaştı. Pandemi nedeniyle artık insanlar doğaya, bahçelere, tarlaya kendini atıyor. Biz de turizmle iç içe geçen tarımdaki hamlelerimizle, spor turizmindeki projelerimizle önemli atılımlar yapacağız. Turizmimizi çeşitlendirerek yabancı turist sayımızı 2.5 milyona çıkartacağız” diye konuştu
YÜZDE 45 ARTIŞ
Gastronomi turizmini canlandırmak için lezzet rotaları oluşturacaklarını belirten Aras, “Bodrum markalı ürünlerin Türkiye’ye ve dünyaya satışını yapacağız. Köy pansiyonculuğu ve ekoturizm alanlarındaki butik konaklama tesisleri sayesinde yatak kapasitemizin artmasını ve istihdam sağlanmasını hedefliyoruz” dedi. BOTAV Genel Sekreteri Serkan Ceylan da “Golf turizminden agroturizme kadar birçok ürün geliştiriyoruz. Bodrum’un turizm gelirini
10-15 yılda yüzde 40-50 artırmak istiyoruz” dedi.