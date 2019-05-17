Türkiye’de aşçılık yapan 30 yaşındaki Çağrı Üre, okumak ve mesleğini yapmak için ABD’ye giderek, Kaliforniya’da Santa Ana şehrine yerleşti. ‘Charlie’ adını kullanmaya başlayan Üre, bir süre aşçılık yaptı sonra sigortacılık şirketinde işe girdi. İş yerinde tanıştığı Meksika asıllı Evelyn Saldivar ile evlendi. Çağrı Üre, 9 Mayıs’ta motosikletiyle evine giderken, uyuşturucu madde kullandığı belirlenen bir sürücü tarafından ezildi. Üre, olay yerinde hayatını kaybetti.

YARDIM KAMPANYASI

Marmaris’te yaşayan anne Hülya ve baba Mehmet Üre’yi arayan Evelyn Saldivar, eşinin cenazesini Türkiye’ye göndereceğini söyledi. Saldivar, daha sonra bu fikrinden vazgeçti, “Bu, onun vasiyetiydi” diyerek eşinin cesedini yakıp küllerini ABD’ye gömme kararı aldığını bildirdi. Krematoryum ve defin masrafını karşılamak için Instagram ve Facebook’ta bağış kampanyası başlatan Saldivar, araba ve bisiklet yıkama, yiyecek, içecek kermesi gibi etkinlikler düzenledi. Takipçilerini kitlesel fonlama sitesine yönlendiren Saldivar “Bir dolar bile olsa bağış yapanlara teşekkür ediyorum. Sevdiklerinize daha sıkı sarılın ve onlara, sevdiğinizi söyleyin. Birlikte olduğumuz iki yıl beş ay boyunca ben onun bunu bildiğinden emindim” dedi.

‘TÜRKİYE’DE GÖMMEK İSTİYORUZ’

Marmaris’te öğretmenlik yapan anne Hülya Üre, Hürriyet’e şunları söyledi: “Gelinimiz ilk görüşmede bize ‘Aşkımı göndereceğim’ dedi. Sonra iletişime geçmedi. Sürekli kermes düzenliyor ve yardım kampanyaları yapıyor. ‘İki ailenin de ihtiyacı var’ diyor. Oysa bizden onay almadı. Oğlumun cesedini yakacakmış. Gelinim bize, ‘Küllerinin bir kısmını ve bazı eşyalarını size gönderirim’ diyor. Oğlumun böyle bir vasiyeti yoktu. Yazılı vasiyeti olsa bile umurumda değil. Kimsenin yasası umurumda değil. Çocuğumu burada istiyorum. Usullerimize göre defnetmek istiyorum. Çocuğumun toprağını avuçlamak, başında ağlamak istiyorum. ABD’ye gitmek ve cenazeyi almak istiyoruz. Maddi gücümüz bulunmuyor. Devletimizin yardım etmesini istiyoruz.”

İsmail Saymaz - Hürriyet