Türk-Alman Üniversitesi 9 Öğretim Üyesi alacak
Türk-Alman Üniversitesi 9 Öğretim Üyesi alacağını duyurdu.
23 Eylül 2021, Perşembe 17:57 Son Güncelleme:
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Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, "- Üniversitemizin aşağıda belirtilen Bölüm ve Anabilim Dallarına 2547 sayılı Kanun ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Yönetmeliği hükümlerine göre ve Türk-Alman Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Atanma ve Yükseltilme Kriterleri Yönergesinde belirtilen şartları sağlamış olmak kaydıyla Öğretim Üyesi alınacaktır" açıklaması yapıldı.