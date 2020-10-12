Bakan Varank, TÜBİTAK ULAKBİM ile Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi tarafından düzenlenen ve paralel hesaplamanın önde gelen isimleri arasında gösterilen teorik fizikçi ve bilgisayar bilimcisi Prof. Dr. Geoffrey Fox'un ana konuşmacı olduğu 6. Yüksek Başarımlı Hesaplama Konferansı'na, video konferans yöntemiyle katıldı.

Yüksek başarımlı hesaplamanın, hızla büyüyen veri üretimi sebebiyle kritik ve heyecan verici bir teknoloji olduğunu belirten Varank, "Bu tür teknolojilerde geleceği şekillendirmek istiyorsak böyle etkinlikler son dönem çalışmaları paylaşmak için büyük fırsatlar sunuyor." diye konuştu.

Varank, konferansın ABD'de birlikte çalıştığı Geoffrey Fox'un da aralarında olduğu 200'den fazla araştırmacıyı bir araya getirdiğini ifade ederek Fox'un, Indiana Üniversitesi'nde bilgisayar bilimleri alanında seçkin bir profesör olduğunu söyledi.

Fox'ın aynı zamanda Dijital Bilim Merkezi Direktörü olduğunu ve Caltech, Syracuse ve Florida State Üniversitelerinde çeşitli görevlerde bulunduğunu anlatan Varank, şöyle konuştu:

"Dr. Fox şu anda biyoloji, patoloji, sensör bulutları, görüntü işleme, derin öğrenme, ağ bilimi ve parçacık fiziği konularında altyapıdan analitiğe uygulamalı bilgisayar bilimleri alanında çalışıyor. Yıllar boyunca, aralarında Türklerin de bulunduğu birçok doktora öğrencisine danışmanlık yaptı. Kendisi, yüksek lisans eğitimim sırasında benim de hocamdı. Ayrıca daha sonra Indiana Üniversitesi Yaygın Teknolojiler Laboratuvarı’nda (Pervasive Technology Labs) birlikte çalıştık."