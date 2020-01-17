Astrobiyoloji alanında öğretim üyesi olan Betül Kacar, Twitter hesabından yaptığı açıklamada NASA’nın yeni kurulan evrende yaşam izlerini arayacak olan ekibe kabul edildiğini duyurdu. Kacar, yaşadığı sevinci takipçileriyle şu şekilde paylaştı:

“Güzel bir haber. Kelimelere dökmekte zorlanıyorum, ama şöyle: Evrende yaşamın izlerini araştırmak için oluşturulan yeni bir NASA ekibine kabul edilmişim. Bu seneye ufak bir sağlık sorunuyla başladım, ilaç gibi geldi bu haber sabah sabah. Her şeyin başı sağlık diyerek bitireyim."

Betül Kacar kimdir?

Marmara Üniversitesi’nde kimya bölümü okuyan Betül Kacar, daha sonra Howard Hughes Medical Institute’a başvurdu. Kacar, burada biyomoleküler kimya doktorasını tamamladı.

2012 yılında Harvard Üniversitesi’ne katılan araştırmacı, burada Organizma ve Evrimsel Biyoloji Departmanı’nda görev aldı. 2017 yılında Arizona Üniversitesi’ne geçiş yapan Kacar, burada da Moleküler ve Hücre Biyolojisi ve Astronomi alanında doçentlik yaptı. Araştırmacının, ayrıca Tokyo Teknoloji Enstitüsü Earth-Life Science Institute’ta doçent unvanı bulunuyor.