Türk bilim insanı geliştirdi: Kanserli hücreler 3 boyutlu görüntülenecek

Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Adem Polat’ın Harvard Medical School’daki çalışması, Londra’da yayınlanan" Lab on a Chip" dergisine kabul edildi. Bilimsel makale derginin editörleri tarafından şubat sayısına ön kapak konusu seçildi.

Çalışmada Adem Polat ve Harvard Üniversitesi’ndeki araştırma grubu, mikroskop gibi mevcut 2 boyutlu biyogörüntüleme yöntemlerine alternatif olarak kanserli hücre ve tümör araştırmalarında kullanılan, biyolojik numuneleri açısal tarama ile 3 boyutlu görüntüleyebilen bir cihaz geliştirdi.

Çalışmada geliştirilen cihazla ilgili ön patent başvurusu yapıldı.

İHA