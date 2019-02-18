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Türk bilim insanı geliştirdi: Kanserli hücreler 3 boyutlu görüntülenecek

Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Dr.Öğr. Üyesi Adem Polat, kanserli hücreleri biyolojik numuneleri açısal tarama ile 3 boyutlu görüntüleyebilen bir cihaz geliştirdi

18 Şubat 2019, Pazartesi 13:41 Son Güncelleme:
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Türk bilim insanı geliştirdi: Kanserli hücreler 3 boyutlu görüntülenecek

Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Adem Polat’ın Harvard Medical School’daki çalışması, Londra’da yayınlanan" Lab on a Chip" dergisine kabul edildi. Bilimsel makale derginin editörleri tarafından şubat sayısına ön kapak konusu seçildi.

Çalışmada Adem Polat ve Harvard Üniversitesi’ndeki araştırma grubu, mikroskop gibi mevcut 2 boyutlu biyogörüntüleme yöntemlerine alternatif olarak kanserli hücre ve tümör araştırmalarında kullanılan, biyolojik numuneleri açısal tarama ile 3 boyutlu görüntüleyebilen bir cihaz geliştirdi.

Çalışmada geliştirilen cihazla ilgili ön patent başvurusu yapıldı.

İHA

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