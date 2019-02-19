28 ilden toplam 57 öğrenci TEV Üstün Başarı Bursu’nu almaya hak kazandı. Böylelikle halen bu burstan yararlanan genç sayısı 192’ye yükseldi. Vakfın kuruluşundan bugüne kadar, eğitim görmek isteyen, fakat maddi gücü yetersiz kalan yüz binlerce çocuğa destek olmaktan mutluluk duyduklarını söyleyen Türk Eğitim Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Ömer M. Koç, “Vakfımızın 40. kuruluş yılında hayata geçirdiğimiz TEV Üstün Başarı Bursları ile başarılı ve liderlik özellikleri taşıyan gençlerimizi destekliyoruz. Daha önceki yıllardan devam edenlerle birlikte eğitimine destek olduğumuz bursiyerlerimize 2018-2019 öğretim yılında toplam 2 milyon 200 bin lira burs ödemesi yapılacak’’ dedi.