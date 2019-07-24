Türk fotoğrafçı Timur Emek hakkında taciz iddiası

Instagram'da 1.4 milyon kişi tarafından takip edilen diet_prada hesabı tarafından yapılan paylaşımlarda, Timur Emek'in, birçok kadına attığı mesajlar ve cinsel tacize uğrayan kadınların yazdıkları görülüyor.

Paylaşımlardan birinde sanat yönetmeni Haley Bowman, Timur Emek'in çekim sırasında aniden elinden tutarak elini cinsel organına dokundurttuğunu anlatıyor.

Başka bir paylaşımda ise Timur Emek'in Julia Francia isimli bir kadına sektörde yardımcı olabileceğini ancak bunun için biraz ''eğlence'' istediğini söylediği görülüyor.

Ekran görüntüsünde Julia Francina ''Ne gibi bir eğlence?'' diyor, Timur Emek ise ''Ben bir erkeğim, bunun üzerine biraz düşün'' şeklinde yanıt veriyor.

Öte yandan, diet_prada paylaşımlarından birinde, Timur Emek’in 2017 yılında Türk Model Deniz Tekin’i de taciz etmeye çalıştığını aktardı.

İddiaya göre Emek, modelin ajansının üstsüz çekimleri onayladığı şeklinde yalan söyleyip Deniz Tekin’in üstsüz fotoğraflarını çekmeye çalıştı.

diet_prada'nın paylaşımından sonra Deniz Tekin Instagram hesabından açıklama yaptı:

diet_prada, Emek ile ilgili paylaşımında, çok sayıda cinsel taciz mesajına da yer verirken, paylaşımını, sinema dünyasındaki cinsel tacize dikkat çeken #TimesUp yani zaman doldu hareketiyle bitirdi.

Timur Emek



