Türkiye Türk Hava Kurumu Üniversitesi 11 öğretim elemanı alımı yapıyor

Türk Hava Kurumu Üniversitesi 11 öğretim elemanı alımı yapıyor

Türkiye

Türk Hava Kurumu Üniversitesi 11 öğretim elemanı alımı yapıyor

Türk Hava Kurumu Üniversitesi 11 öğretim elemanı alımı yapacağını duyurdu. İlana son başvuru tarihi 03 Mayıs 2021 olarak açıklandı.

18 Nisan 2021, Pazar 17:03 Son Güncelleme:
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Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, Türk Hava Kurumu Üniversitesi 11 öğretim elemanı alımı yapacak. Türk Hava Kurumu Üniversitesi Rektörlüğü'nden, "Üniversitemize; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği, Vakıf Yükseköğretim Kurumları Yönetmeliği ile Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’in ilgili maddeleri uyarınca aşağıda nitelikleri belirtilen kadrolara Öğretim Elemanı alınacaktır" açıklaması yapıldı.

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