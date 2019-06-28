Türk Hava Yolları: İyi ki varsın Eren!
Türk Hava Yolları (THY), şehit Eren Bülbül'ün anısına filosuna dahil olan 'rüya uçak' olarak adlandırılan ilk Boeing 787-9 Dreamliner'ına "Maçka" ismini vermişti. THY, sosyal medyadan uçağın görüntüsünü paylaştı
Türk Hava Yolları'nın Boeing'den teslim aldığı rüya uçak olarak tanımlanan "Boeing 787-9 Dreamliner"ın ismini belirlemek için anket düzenlemiş, kullanıcılar isminin şehit Eren Bülbül olması adına 150 binden fazla paylaşımda bulunmuştu.
Bunun üzerine THY, şehit Eren Bülbül'ün anısına 'rüya uçak' olarak adlandırılan ilk Boeing 787-9 Dreamliner'ına, Eren'in memleketi "Maçka" ismini vermişti.
İYİ Kİ VARSIN EREN!
Türk Hava Yolları sosyal medya hesabından uçağın görüntüsünü paylaştı.
Uçakta, Maçka yazdığı görüldü. THY paylaşımına, “İyi ki varsın Eren! Eren'in anısına, yeni uçağımız Dreamliner'ın adı Maçka. Uçağımız çok yakında Trabzon'da...” notunu düştü.
https://twitter.com/tk_tr/status/1144634316770729984?s=12
Eren Bülbül, Trabzon'un Maçka ilçesinde 11 Ağustos 2017'de PKK'lı teröristlerin erzak çaldığını ihbar etmiş ve girdikleri evi gösterirken teröristlerin açtığı ateşle Jandarma Astsubay Başçavuş Ferhat Gedik ile şehit olmuştu.