Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal başkanlığındaki Türk heyeti Rusya'ya gitti. Aralarında Dışişleri, Milli Savunma Bakanlığı ve İstihbarat yetkililerinin olduğu heyet, Rus heyet ile Libya konusunu görüşecek.

Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal başkanlığındaki Türk heyeti, Rusya'ya gitti. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Bakan Yardımcımız Büyükelçi Sayın Sedat Önal başkanlığındaki kurumlar arası heyetimiz, Rus karşıtlarıyla, başta Libya ve Suriye olmak üzere bölgesel gelişmeleri ele almak amacıyla 31 Ağustos-1 Eylül 2020 tarihlerinde Moskova'yı ziyaret edecektir" denildi.