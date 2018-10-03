Türk jetleri teröristleri bombaladı

Türk Silahlı Kuvvetlerince, Irak’ın kuzeyindeki Zap bölgesine düzenlenen hava harekatlarında silahlı 10 terörist etkisiz hale getirildi

03 Ekim 2018, Çarşamba 19:14 Son Güncelleme: 03 Ekim 2018, Çarşamba 19:40
A A

Türk Silahlı Kuvvetlerince, Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesine düzenlenen hava harekatlarında silahlı 10 terörist etkisiz hale getirildi.

ZAP BÖLGESİNE HAVA HAREKATI

Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesine hava harekatları düzenlendi. 

Harekatlar sonucunda, üs bölgelerine saldırı hazırlığındaki silahlı 10 bölücü terör örgütü mensubu etkisiz hale getirildi. 

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

;
BENZER HABERLER

Kişisel verilere ilişkin aydınlatma politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için Kişisel verilere ilişkin aydınlatma metnimizi inceleyebilirsiniz.