Türk jetleri teröristleri bombaladı
Türk Silahlı Kuvvetlerince, Irak’ın kuzeyindeki Zap bölgesine düzenlenen hava harekatlarında silahlı 10 terörist etkisiz hale getirildi
Türk Silahlı Kuvvetlerince, Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesine düzenlenen hava harekatlarında silahlı 10 terörist etkisiz hale getirildi.
ZAP BÖLGESİNE HAVA HAREKATI
Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesine hava harekatları düzenlendi.
Harekatlar sonucunda, üs bölgelerine saldırı hazırlığındaki silahlı 10 bölücü terör örgütü mensubu etkisiz hale getirildi.