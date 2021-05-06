Türkiye Türk kara sularına itilen 8 düzensiz göçmen kurtarıldı

Türk kara sularına itilen 8 düzensiz göçmen kurtarıldı

Türkiye

Türk kara sularına itilen 8 düzensiz göçmen kurtarıldı

İzmir'in Dikili ilçesinde, Yunanistan unsurları tarafından Türk kara sularına itilen 8 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.

06 Mayıs 2021, Perşembe 20:43 Son Güncelleme:
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Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Dikili açıklarındaki lastik botta bir grup düzensiz göçmen olduğu ihbarı üzerine harekete geçti.

Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itildiği tespit edilen 8 göçmen kurtarıldı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Göç İdaresi Müdürlüğüne sevk edildi.

AA

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