Türk kara sularına itilen 83 sığınmacı kurtarıldı
Muğla'nın Datça ilçesinde Yunan sahil güvenlik unsurları tarafından Türk kara sularına itilen 83 sığınmacı kurtarıldı.
29 Temmuz 2020, Çarşamba 01:05 Son Güncelleme:
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Bozburun Yarımadası açıklarında Türk kara sularına geri itilen ahşap tekne ve can salı içerisindeki sığınmacıların yardım istemesi üzerine, bölgeye Türk sahil güvenlik ekipleri sevk edildi. Kurtarılan 83 kişi, sahil güvenlik botuna alınarak karaya çıkarıldı.
Limana getirilen sığınmacılar, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
AA
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