Türkiye Türk pasaportunu aşağılayan kişilere yurt dışına çıkış yasağı ve adli kontrol tedbirleri uygulandı
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Türk pasaportunu aşağılayan kişilere yurt dışına çıkış yasağı ve adli kontrol tedbirleri uygulandı

Türkiye

Türk pasaportunu aşağılayan kişilere yurt dışına çıkış yasağı ve adli kontrol tedbirleri uygulandı

Sosyal medya hesaplarından Türk pasaportunu aşağılayıcı nitelikte paylaşım yaptıkları gerekçesiyle K.Ö. (23) ve N.Y. (23) hakkında ' yurt dışına çıkış yasağı ve imza şeklinde adli kontrol tedbirleri uygulandı.

28 Nisan 2021, Çarşamba 12:33 Son Güncelleme:
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Sosyal medya hesaplarından Türk pasaportunu aşağılayıcı nitelikte paylaşım yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan K.Ö. (23) ve N.Y. (23) hakkında 'Devletin egemenlik alametlerini aşağılama' suçundan yurt dışına çıkış yasağı ve imza şeklinde adli kontrol tedbirleri uygulandı.

Şüpheliler K.Ö. ve N.Y. TikTok isimli sosyal medya uygulamasında 25 Nisan'da 'Türk pasaportunun kullanıldığı yerler' başlığı adı altında paylaştıkları videoda pasaportu bardak altı, fırın eldiveni ve kitap ayracı gibi yerlerde kullandığı görüldü. Gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki işlemlerin tamamlanmasının ardından Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'na getirildi.



VATANINI MİLLETİNİ SEVEN İNSANLARIZ

Burada savcılığa ifade veren şüpheli K.Ö.'nün "Bu paylaşımı korona döneminde yurtdışı seyahati yasak olduğu için mizah amaçlı paylaştık. Kesinlikle Türkiye Cumhuriyeti pasaportunu ve Türk Bayrağı'nı aşağılama, küçümseme, değersizleştirme gibi bir amacımız yoktu. Yapmış olduğumuz video, farklı kişilerce bilgimiz dışında diğer sosyal medya platformlarında sanki Türk pasaportuna, Türk bayrağına hakaret ediyormuşuz gibi paylaşıldı. Bundan dolayı bir infial oluştu. Yanlış anlaşıldığımız için çok pişmanız. Bundan dolayı özür dileriz. Hemen bu paylaşımı kaldırdık. Türkiye Cumhuriyeti pasaportunu ve Türk bayrağına hakaret kastımız yoktur. Vatanını ve milletini seven insanlarız. Suç işleme kastım yoktur" dediği öğrenildi.

 Şüpheli N.Y. de suç kastının olmadığını, videoyu pandemi döneminde çektiklerini ifade ederek "Vatanını ve milletini seven insanlarız" dedi. Savcılık, şüphelileri 'Devletin egemenlik alametlerini alenen aşağılama' suçundan yurt dışına çıkmamak şeklindeki adli kontrol tedbirleri uygulanması talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk etti.

ADLİ KONTROL TEDBİRİ UYGULANDI

Hakimlik de şüpheliler K.Ö. ve N.Y. hakkında 'Devletin egemenlik alametlerini alenen aşağılama' suçundan yurt dışına çıkış yasağı ve imza şeklinde adli kontrol tedbirleri uygulandı.

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