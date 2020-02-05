Türk savunma sanayisi NATO’ya 'akıl veriyor'

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı öncülüğünde NATO için özgün olarak geliştirilen Elastikiyet Karar Destek Modeli, büyük çaplı, karmaşık problemlerin yaratacağı etkilerin doğru analizi ve karar vericiler tarafından çizilecek yol haritalarının belirlenmesi adına önemli bir rol üstleniyor.

Elastikiyet Karar Destek Modeli, 29 Ekim 2019’da yürürlüğe giren proje kapsamında başarıyla tamamlanarak NATO Müttefik Dönüşüm Komutanlığına teslim edildi. 5 ay sürecek ve mevcut modelin bir üst versiyona yükseltileceği projenin ikinci fazı, yeni bir sözleşmeyle başlatıldı.

Şoklar karşısında izlenecek yol haritası

Karar Destek Modeli, büyük göç hareketleri, çatışma ortamının oluşması, büyük çaplı elektrik kesintileri ve doğal afetler gibi NATO tarafından belirlenen şok türlerinin gerçekleşmesi halinde, hangi alan ve altyapıların ne seviyede etkileneceğine ilişkin analiz sunuyor.

Böyle bir durumun sosyal ve politik alanlar dahil olmak üzere tüm stratejik etkileri, sivil ve askeri sistem unsurlarında yaratacağı olası sonuçları ve performans değişimlerini göstererek karar vericilere kaynak ve yatırımların nasıl yönlendirileceğine dair önemli destek sağlıyor. Yaşanan durum karşısında nasıl bir iyileşme sürecinin takip edilmesi gerektiği konusunu da işleyen model, yetkili makamların uygulayacakları eylemler ve önlemler adına karar alma süreçlerini kolaylaştırıyor.