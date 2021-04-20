Türk SİHA’larına büyük övgü: Dünyayı fethediyor!

Suriye, Libya ve Azerbaycan'da sahada destan yazan Türk SİHA’ları dünya basınının gündeminden düşmüyor. İspanyol gazetesi El Periódico Bayraktar TB2 SİHA’ların başarısına geniş yer verdi.Gazete, Suriye, Libya ve Dağlık Karabağ’da SİHA’ların başarısına atıfta bulunarak, SİHA’ların Türk ordusunun tacındaki pırlanta olduğunu yazdı. El Periodico gazetesi, Baykar Savunma tarafından üretilen ve geliştirilen Bayraktar TB2 SİHA’larının, savaşın doğasını değiştirdiğini ifade etti. Gazetede yer alan makalede, Suriye, Libya ve Dağlık Karabağ’daki çatışmalarda, SİHA’ların üstün başarı gösterdiği ifade edilerek, SİHA’lar için, ‘Türk ordusunun tacındaki pırlanta’ benzetmesi yapıldı.

SİHA’LAR, SURİYE’DE ATEŞKESİ GETİRDİ

Suriye’de Esad rejiminin İdlib’e başlattığı saldırının, Türk SİHA’ları tarafından durulduğunu yazan İspanyol gazetesi, birkaç gün içinde Rus yapımı uçaksavar ve hava savunma sistemleriyle birlikte Esad rejimine ait birçok tankın da etkisiz hale getirildiğini belirtti. Haberde, “Mart ayı başında Türk ordusunun müdahalesi, Covid-19 salgını ve Suriye’deki ekonomik kriz nedeniyle ülkede silahlar sustu” denildi.

"TÜRK DRONLEARI, SAVAŞIN DOĞASINI DEĞİŞTİRDİ"

İspanya’daki Navarra Üniversitesi profesörü Michael Tanchum, "Türkiye’nin SİHA’ları etkin kullanımı, savaşın doğasını değiştirdi. Ancak bu durum sadece SİHA’larla alakalı değil. SİHA’lar çok etkili çünkü birçok ülkenin maliyetini karşılayamayacağı sofistike elektronik sistemlerle dolu. Ayrıca birçok ülkenin bu sistemleri kullanabilecek kadar eğitimli personelleri yok" dedi.

LİBYA’DA HAFTER DURDURULDU

Birleşmiş Milletler (BM) nezdindeki resmi temsilci Ulusal Milli Birlik (UMB) hükümetinin Türk SİHA’ları sayesinde Trablus’a taarruz eden silahlı güçlerin lideri Halife Hafter’i durdurduğunu aktaran gazete, UMB’nin karşı taarruza geçmesine olanak sağladığını ifade etti. Gazete son olarak Türk SİHA’larının Azerbaycan-Ermenistan arasında Dağlık Karabağ’da çıkan savaşta, Azerbaycan’a zaferi getirdiğini belirtti.