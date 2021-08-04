Türkiye Türk Silahlı Kuvvetleri'nden yangın söndürme faaliyetlerine destek

Türk Silahlı Kuvvetleri'nden yangın söndürme faaliyetlerine destek

Türkiye

Türk Silahlı Kuvvetleri'nden yangın söndürme faaliyetlerine destek

Türk Silahlı Kuvvetleri, yangın söndürme faaliyetlerine destek vermeyi sürdürüyor.

04 Ağustos 2021, Çarşamba 01:44 Son Güncelleme:
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Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Isparta Valiliği'nin talebi üzerine bölgedeki yangın söndürme faaliyetlerine destek için Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığımızdan itfaiye, arazöz, dozer, su tankeri ve arazi araçları ile personel görevlendirilmiştir." ifadesi kullanıldı.

AA

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