Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Isparta Valiliği'nin talebi üzerine bölgedeki yangın söndürme faaliyetlerine destek için Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığımızdan itfaiye, arazöz, dozer, su tankeri ve arazi araçları ile personel görevlendirilmiştir." ifadesi kullanıldı.

AA



