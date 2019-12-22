Miami’deki Pinema Film’in patronu Pamir Demirtaş, ‘Fruit Cake’ adını verdiği komedi filminin çekimine Şubat 2020’de Los Angeles ve Atlanta’da başlıyor. Başrollerini Will Ferrel ile Oscar’lı oyuncu Julianne Moore’un paylaştığı film, 2020 sonbaharında vizyona girecek. Bir yıldır Miami’de yaşayan Pamir’in yakın arkadaşı Seben Koçibey de bu filmin prodüksiyonunda görev alacak.

Yeni yıla yeni proje

Armatör Kahraman Sadıkoğlu’nun ekonomist olan gelini Reyhan, üç yıl önce oyunculuğa başlamış ‘Çocuklar Duymasın’, ‘Kalp Atışı’ ve ‘Ufak Tefek Cinayetler’ gibi dizilerde yer almıştı. Reyhan’a önceki gece bir davette rastladım. Yanında oyuncu Gökçe Bahadır vardı. Reyhan ile Gökçe önümüzdeki aylarda başlayacak bir film projesinde yer alacaklarmış.

Amerika'da 'Ev'lenecekler

Oyuncu Atilla Saral ile meslektaşı İnci Türkay 11 yıl flört ettikten sonra geçen eylülde evlenmişti. Londra’da yaşayan çift Kuzey Işıkları’nı seyretmek için bu hafta İsveç’e gitti. Asos’taki kamping ve plajını satan Atilla, elde ettiği gelirle yatırım amaçlı ev almak için önümüzdeki hafta Miami’ye gidiyor. Çiçeği burnunda karı-koca yeni yıla da Miami’de girecek.

Yeni yıla Miami'de girecekler

Oyuncu İlker İnanoğlu ve model sevgilisi Annabel ile geçen gece Bebek’te karşılaştım. Uzun yıllardır tanıdığım ve arkadaşım olan İlker ile eski günleri yâd ettik. Başından dört evlilik geçen İlker’e “Annabel ile evlenmeyi düşünüyor musun?” diye sordum. “Daha boşanalı iki yıl oldu. Annabel ile evlilik şimdilik söz konusu değil. Ama ileride ne olur onu bilemem. Oynadığım ‘Arka Sokaklar’ yılbaşı tatiline giriyor. Ben de çok özlediğim Miami’ye gidip sevgilimle tatil yapacağım” dedi.