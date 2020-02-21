Turkcell, 25'inci yılını kutladığı 2019'un finansal ve operasyonel sonuçlarını açıkladı. 2019'da büyümesini sürdüren Turkcell Grubu'nun konsolide bazda toplam geliri bir önceki yıla kıyasla yüzde 18,1 oranında artışla 25,1 milyar TL'ye ulaştı. Şirketin FAVÖK'ü yüzde 18,6 artışla 10,4 milyar TL'ye yükselirken, FAVÖK marjı yüzde 41,5'e FVÖK marjı ise yüzde 21,4 çıktı. Şirketin 2019 net karı bir önceki yıla göre yüzde 61 oranında artarak tüm zamanların en yüksek miktarı olan 3,2 milyar TL'ye ulaştı.

Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan, "Turkcell olarak, çeyrek asırlık birikimimizle müşterilerimizin hayatına değer katmaya ve yenilikçi çözümler sunmaya devam ettiğimiz 2019 yılını rekor sonuçlarla kapattık. 25. yılımızda açıkladığımız finansal sonuçlarımızla rakiplerimizle aramızdaki farkı açmaya devam ediyoruz. Müşteriye bakış açımızı her alanda yeniden tanımladığımız stratejimizin başarısını 2019'da 1,5 milyon yeni faturalı müşteri kazanarak ispatlamış olduk. Yine 2019, Turkcell için tüm zamanların en yüksek gelir ve karını elde ettiğimiz yıl oldu. Tüm bunlara ek olarak güçlü ARPU artışımız da sağlıklı büyüdüğümüzün göstergesi" dedi.

2019 yılı Kasım ayında gelecek 3 yıllık hedeflerini Londra'da yatırımcılar ile paylaşan Turkcell, 2020 yılında yüzde 13-yüzde 16 aralığında gelir büyümesi, yüzde 39-yüzde 42 aralığında FAVÖK marjı, yüzde 18-yüzde 21 aralığında FVÖK marjı hedefliyor.

2019 Aralık ayında Turkcell'in 4.5G abonelerinin mobil data kullanımı 11,5 GB'a ulaşırken, 2019 yılı son çeyreğinde ortalama mobil internet kullanımı ise yüzde 53 artışla 9 GB olarak gerçekleşti. Murat Erkan 4.5G'de dünyanın en güçlü altyapılarından birisine sahip olduklarını belirterek "Yenilikçi analitik uygulamalarımız ile büyük veriyi işleyerek müşterilerimize en uygun teklifleri sunuyoruz. Sürdürülebilir büyümemizin itici gücü olan mobil ARPU 2019'da bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 22,7 arttı." ifadelerini kullandı.

1,5 milyon yeni faturalı müşteri

Turkcell'in müşteri yaklaşımını tüm iş süreçlerine ve geliştirdiği teknolojilere yaydığını hatırlatan Murat Erkan, "Bizim en değerli varlığımız müşterimiz. O nedenle onların memnuniyeti bizim en önemli kriterimiz. 2019 yılında Turkcell'in tavsiye edilme oranlarında rakiplerine göre arasındaki farkı açmış olması müşterilerimizin de Turkcell'in yaptıklarından memnun olduğunu gösteriyor. Bu memnuniyetin karşılığını faturalı müşteri sayımızı 1,5 milyon artırarak aldık. Bu artış faturalı abone sayısında son 10 yılın rekoru. Böylece mobil tarafta faturalı abonelerimizin oranı da yüzde 62'ye çıkmış oldu. 2020 yılında da müşterilerimiz için uygun teklifler ve yenilikçi servisler geliştirmeye devam edeceğiz" dedi.

"Superbox abone sayısı 10 kat artarak 323 bin oldu"

Türkiye'de bir ilk olan ve Turkcell'in mobil altyapısının gücünü ispatlayarak mobil altyapısı üzerinden fiber hızında ev interneti hizmeti sunan Superbox'ı tercih edenlerin sayısı, bir yıl içerisinde 10 kat artışla 323 bine ulaştı. Superbox kullanıcı sayısındaki artışın, Türkiye'de daha yaygın fiber altyapıya olan talebin en somut kanıtı olduğunu belirten Murat Erkan, "Müşterilerimize sahip olduğumuz geniş frekans bantları ve güçlü altyapımız sayesinde fiber hızında mobil internet hizmeti sunarken ortak altyapı tarafındaki çalışmalarımızı da sürdürmeye devam edeceğiz. Türkiye'nin fiber altyapı ihtiyacı kimsenin saklayamayacağı bir gerçek. Superbox'ın bu kadar hızlı yayılmasının en büyük nedeni fiber ihtiyacıdır" dedi.

Dijital servislerden 1 milyar TL gelir

Turkcell'in dünya çapında kullanılan yerli ve milli dijital servislerine talep 2019'da da ivme kazanarak artmaya devam etti. 2019'da yapay zeka teknolojisiyle dijital servislerinde kullanıcı deneyimini en üst seviyeye çıkaran Turkcell'in dijital servislerinden elde ettiği tekil gelir ilk defa 1 milyar TL'ye ulaştı. BiP'in günlük ortalama mesaj trafiği 274 milyona, fizy'de günlük dinlenen şarkı sayısı 9,2 milyona, Dergilik'te günlük okunan dergi sayısı 191 bine, Lifebox'ta depolanan günlük belge sayısı ise 43'e çıkarken, TV+ platformuna günlük giriş yapan kullanıcı sayısı ise 3,4 milyona yükseldi. Turkcell Kasım 2019'da açıkladığı üç yıllık hedefler kapsamında dijital servislerinden elde edeceği tekil geliri 2022 sonuna kadar 2,5 katına çıkarmayı hedefliyor.