Turkcell ilk 9 ayda 1,1 milyon net faturalı müşteri kazandı

BiP Meet kullanıcılara hızlı ve güvenli biçimde uzaktan toplantı yapabilme imkanı sunarken, ‘lifebox transfer’ servisi kolay ve güvenilir dosya paylaşımı yapılabilmesini sağlıyor. Takıldığı her televizyonu akıllı TV’ye dönüştüren ‘TV+ Ready’ ürünü ise yüzlerce TV kanalını ve 5 binden fazla filmi her ekrana götürmeye olanak sağlıyor. Yeni servislere ek olarak Turkcell’in dijital ihracat hamlesi de 3. çeyrekte hız kazandı. Digicel Türkiye’de geliştirilen BiP, TV+, lifebox ve Hızlı Giriş servislerini faaliyet gösterdiği 32 ülkede müşterilerinin kullanımına sundu.

Turkcell üçüncü çeyrekte açıkladığı güçlü sonuçlarla birlikte yıl sonu için daha önce belirlediği hedefleri de yukarı yönlü revize etti. Buna göre konsolide gelir büyümesi hedefi yüzde 14 - yüzde 15 aralığına, FAVÖK marjı hedefi yüzde 41 - yüzde 42 aralığına, FVÖK marjı hedefi ise yüzde 20 - yüzde 21 aralığına yükseldi.

Güçlü büyümesini sürdüren Turkcell, 2020 üçüncü çeyrek finansal ve operasyonel sonuçlarını açıkladı. Tüm hedeflerinde karlı büyüme gösteren Turkcell Grubu’nun, 2020 yılının üçüncü çeyreğinde konsolide bazda toplam gelirleri, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 16,1 artışla 7,6 milyar TL’ye ulaştı. Şirketin FAVÖK’ü 3,4 milyar TL olarak gerçekleşirken FAVÖK marjı ise yüzde 44,4’e yükseldi. FVÖK 1,88 milyar TL’ye yükselirken, FVÖK marjı da yüzde 24,5 oldu. Turkcell’in 2020’nin üçüncü çeyreğinde net kârı yıldan yıla yüzde 51,1 artarak 1,2 milyar TL olarak gerçekleşirken, mobil bileşik ARPU büyümesi yıldan yıla yüzde 14 artışla 52 TL’ye ulaştı.

“Turkcell 2020’nin ilk 9 ayında 1,1 milyon net faturalı müşteri kazandı”

Geçen yılın aynı dönemine göre 1,1 milyon net faturalı müşteri kazandıklarını belirten Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan, “Dijital dönüşümün ivme kazandığı 3. çeyrekte Turkcell olarak bütün metriklerde güçlü bir büyüme gösterdik. Bu dönemde hem altyapımız hem de yenilikçi dijital servislerimiz ile müşterilerimizin yanında olduk. Sadece bu çeyrekte 317 bin faturalı müşteri daha Turkcell dedi. Böylece yılın başından beri 1,1 milyon net faturalı müşteri kazanmış olduk. Milletimizin Turkcell’i tercih etmesi en büyük motivasyon kaynağımız. Yeni normale geçiş dönemi olan bu süreçte dijital dönüşüme uyum sağlayan iş modelimiz ve dijital servislerimiz sayesinde beklentilerin üzerinde sonuçlara imza attık. Turkcell tarihinin en başarılı 3. çeyrek sonuçlarından birini aldık ve yıl sonu için belirlediğimiz hedeflerimizi yukarı yönde güncelledik” şeklinde konuştu.

Özellikle pandemi döneminde artan dijital tüketimi ve değişen müşteri alışkanlıklarını yakından takip ettiklerini belirten Erkan, “Müşterilerimizin fiber hızında internet ihtiyacına cevap veren Superbox ürünümüzün abone sayısı bu çeyrekte 60 bin artışla 551 bine ulaştı. Bu aynı zamanda geçen yılın aynı dönemindeki müşterinin 2,5 katı anlamına geliyor. Dijital satış kanallarımıza olan ilgi de her geçen gün artıyor. Sabit işimiz hariç Turkcell Türkiye bireysel satışlarında dijital kanallarımızın payı yüzde 12 olarak gerçekleşti. Dijital kanallarımız üzerinden yapılan siparişlerin satışa dönme oranı yıllık bazda 2 katı olurken, aylık ortalama ziyaretçi sayımız ise 28 milyon olarak gerçekleşti” ifadelerini kullandı.

Dijital servisler yenilikçi çözümlerle büyümeye devam ediyor

3. çeyrekte Turkcell’in dijital servisleri tekil gelir bazında yıldan yıla yüzde 28 büyürken, Turkcell dijital servislerine yenilerini eklemeye de devam etti. Turkcell mühendisleri tarafından geliştirilen ve TV izleme deneyimini dönüştüren Android TV çözümü ‘TV+ Ready’ ürünü takıldığı televizyonu akıllı TV’ye dönüştürüyor. TV+ Ready içerisindeki TV+ uygulaması sayesinde kullanıcılar 150’den fazla canlı TV kanalına ve binlerce filme diledikleri her ekrandan ulaşabiliyor. Uzaktan toplantı deneyimini bir üst seviyeye taşıyan BiP Meet ise kullanıcılara kişisel verilerini korurken, hızlı ve güvenli biçimde uzaktan toplantı yapabilme imkanı tanıyor. Turkcell’in 3. çeyrekte kullanıma sunduğu bir diğer yeni servis ise dosya transfer hizmeti ‘lifebox transfer’ oldu. lifebox transfer sayesinde kullanıcılar paylaşmak istedikleri dosyayı e-posta adresi aracılığıyla karşı tarafa güvenli bir şekilde gönderebiliyor.

“Paycell uygulamasının aktif kullanıcı sayısı 4,6 milyon oldu”

Paycell’in ödeme deneyimlerini uçtan uca değiştirdiğini vurgulayan Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan, “Dijital dönüşümün hızlı şekilde değiştirdiği alışkanlıklarımızdan birisi de dijital ödeme tarafında yaşanıyor. Bu dönemde ödeme alışkanlıkları dijitalleşen kullanıcılar Paycell’i tercih etmeye devam ettiler. Paycell uygulamamızın aktif kullanıcı sayısı 2020 yılının üçüncü çeyreği itibarıyla 4,6 milyon olarak gerçekleşti. Toplam işlem hacmi 2,2 milyar TL olarak gerçekleşen Paycell platformumuzun grup dışı gelir büyümesi yıllık bazda yüzde 85’lik artış gösterdi. 2020’nin üçüncü çeyreğinde 11 bin üye iş yerinde kullanılan Paycell ile maliyet ve verimlilik avantajları sağlayan mevzuatlara uygun ve Gelir İdaresi Başkanlığı’na başvuruda bulunan ilk Android POS cihazı Paycell Android POS’u da müşterilerimizin kullanımına sunduk” diye konuştu.

“Kurumların dijital dönüşümü Dijital İş Servisleri ile hızlanıyor”

Kurumsal müşterilerine uçtan uca dijital dönüşüm hizmeti sunan Dijital İş Servisleri’nin gelirleri 2020’nin üçüncü çeyreğinde yıldan yıla yüzde 40 artış gösterdi. Şirketlerin dijital dönüşümüne bulut teknolojileri, veri merkezi hizmetleri, siber güvenlik, bilgi teknolojileri ve nesnelerin interneti alanlarında katkı sağladıklarının altını çizen Erkan, “Dijital İş Çözümleri işimiz kapsamında özel sektör şirketleri ve kamu kuruluşlarının dijital dönüşüm yolculuklarında süreçleri hızlandırıyoruz. Sağlık sektörünün dijitalleşmesi adına 2017 yılında Yozgat Şehir Hastanesi ile başladığımız süreçte, yakın zamanda açılışı gerçekleşecek Tekirdağ Şehir Hastanesi’yle birlikte toplam 7 hastanenin dijital altyapısını biz sağlıyoruz. 3. çeyrekte kurumlar için sunmaya başladığımız güvenli dijital imza ve dijital evrak çözümlerimiz ile sektörde öncü olmaya devam ediyoruz” dedi.

Beklentileri aşan büyüme ile birlikte hedefleri yükseltti

Üçüncü çeyrekte Turkcell’in Ukrayna’daki operasyonları karlı büyüme gösterirken, Belarus, Ukrayna ve KKTC operasyonlarımızdan elde edilen gelir, geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 25,3 artışla 658 milyon TL olarak gerçekleşti. Turkcell, açıkladığı bu güçlü sonuçlarla birlikte 2020 yıl sonu hedeflerini yukarı yönlü güncelledi. Şirket konsolide gelir büyümesi hedefini yüzde 14 - yüzde 15 aralığına, FAVÖK marjı hedefini yüzde 41 - yüzde 42 aralığına, FVÖK marjı hedefini ise yüzde 20 - yüzde 21 aralığına yükseltti. Güncellenen hedefler, Turkcell’in 2020 yılına başlarken belirlediği hedefleri pandeminin etkilerine rağmen yakalayacağına işaret ediyor.