İnternet üzerinden içerik tüketiminin artmasıyla birlikte pek çok girişim özel platformlar oluşturdu. Netflix, HBO Max, Disney+ gibi platformların yanı sıra Apple TV, Mi Box gibi set üstü kutular da kullanıcılara yenilikçi çözümler sunuyor. Turkcell de artık her iki platformda faaliyet göstermeye başladı.

Hali hazırda TV+ platformuna sahip Turkcell ise TV+ Ready adında set üstü kutusunu kullanıcılara sundu. HDMI üzerinden televizyona bağlanabilen TV+ Ready kutusu firmanın sunduğu içerik hizmetlerini ekranınıza getiriyor.

Kutunun kendisi de oldukça ufak. Google Chromecast gibi kısa ve yassı HDMI kablo cihazın dışına doğru uzanıyor. Bu sayede TV+ Ready’yi duvara monte edilmiş televizyonların arkasında bulunan HDMI portlarına rahatlıkla takabilirsiniz.

İki kibrit kutusu büyüklüğündeki kutunun ağırlığı 150 gram. Plastikten yapılmış cihazın gövdesinde TV+ Ready logosu yer alıyor. Alt kenarda ise güç için microUSB portu var. Kutudan çıkan kabloyu USB 3 destekli bir porta takarak güç sağlayabilirsiniz. Ancak kutudan çıkan kablonun kısa olduğunu belirtelim. Biz kabloya ek yaparak prize ulaşabildik. TV’nin USB portuna takıp cihazı çalıştırdığımızda ise sıklıkla kapandığını gördük. Bu neden cihazı kutudan çıkan adaptörle kullanmanızı öneririz.

Öte yandan TV+ Ready, küçük yapısı ve az sayıdaki aksesuarıyla her yere rahatlıkla taşınabiliyor. Yazlığınıza veya kışlığınıza giderken zahmetsizce yanınızda götürebilirsiniz. Yazlıkçıların yanlarında uydu alıcı götürmek dertleri de bu sayede bitebilir.

TV+ Ready’nin kutusundan çıkan kabloda USB-A için dişi uç da bulunuyor. Buraya bir USB bellek takarak, bellek içinde fotoğraf, video veya müzikleri TV+ Ready’de oynatabilirsiniz. Ekstra APK’ları da bu şekilde cihaza kurabilirsiniz.

Cihazın yanında bir de uzaktan kumanda geliyor. Kumanda iki adet AAA pille çalışıyor. Bağlantı Bluetooth üzerinden gerçekleştiği için cihazın TV’nin arkasında kaldığında da bağlantıda sıkıntı çıkmıyor.

Kumandanın üstünde yön tuşları, Android TV sisteminin gezintisi için kullanılan Geri, Ana Ekran ve Uygulama Menüsü tuşları ve ses tuşları bulunuyor. Ayrıca TV+, YouTube ve Google Play’e hızlıca erişmenizi sağlayan kısayol tuşları da var. Kumandanın üzerinde bir de mikrofon var. Sağ üst köşedeki Google Asistan düğmesine basarak klavye ile metin girişi için dikte yöntemini kullanabilirsiniz.

Kutu 4 adet Cortex-A53 çekirdeğinden oluşan bir işlemciye sahip. Android TV 9.0 sayesinde sayısız uygulamayı indirmek mümkün. 8GB kapasite arttırılamıyor. Cihaz bu sistemle 4K’ya kadar çözünürlük desteği sunabiliyor. Biz ise testleri Full HD bir TV’de gerçekleştirdik ve görüntü kalitesi açısından herhangi bir sıkıntı görmedik. Kutu, aynı zamanda çift bant Wi-Fi desteğine de sahip.

Uygulama ve kullanıcı arayüzü

TV+ Ready performans açısından oldukça yeterliydi. Uygulamalaır hızla açıp kapatabiliyor, menü geçişleri ve kullanıcı arayüzü de oldukça akıcı. Xiaomi Mi TV Stick’e göre daha hızlı olduğunu söyleyebiliriz.

Kullanıcı arayüzü Netflix’e benziyor. Açılışta sol kenarda Bana Özel, TV İzle, Fim, Dizi, Belgesel gibi bölümleri göreceksiniz. Android 9 Pie tabanlı Android TV yazılımı ile yüklü olarak gelen TV+ Ready’nin Ana ekran menüsüne erişmek için ise kumandadaki Ev tuşuna basmanız yeterli.

TV İzle bölümünde sunulan kanallar logolarıyla yatay olarak sıralanmış. Kumandadaki sağ ve sol yön tuşlarını kullanarak bu liste içinde gezinebilirsiniz. Yükleme işlemi de hemen gerçekleşiyor. Buna ek olarak TV kanallarının görüntü kalitesi ve akıcılığı da iyi. Ancak görüntü kalitesinin bağlantı hızınıza göre dinamik biçimde ayarlandığını belirtelim. Bağlantı hızınızda düşüş olursa, görüntü kalitesinde da azalmalar oluyor. Buna rağmen içeriklerinizi donma ve kopma olmadan izleyebilirsiniz.

TV izlerken yukarı ok tuşuna bastığınızda duraklat düğmesi, favorilere ekle, dil seçenekleri ve TV rehberi kontrolleri çıkıyor. İçerikleri 24 saate kadar geri alabiliyorsunuz, bu sayede kaçırdığınız dizileri geriye dönüp izleyebilirsiniz.

Film, belgesel ve çocuk içerikleri açısından kütüphane zengin olsa da dizi konusunda seçeneklerin biraz daha artırılması gerek. Bir de bu cihazda uygulama mağazasından Netflix indirilemiyor. Çünkü mağazada uygulama yok. Bunun lisans nedeniyle olduğu belirtiliyor. Bu arada harici bir kaynaktan Netflix’in APK dosyasını indirip cihaza kurduğunuzda uygulamaya girişi yapsanız bile, içeriklerin oynatılamadığı uyarısını alıyorsunuz.

Tüm bunların yanında Bein Connect, BluTV, puhu TV, D-Smart Go, YouTube, YouTube Music, Spotify, Facebook Watch ve bunun gibi uygulamaları TV+ Ready’ye Google Play uygulamasından indirip yükleyebilirsiniz.

Sonuca bağlayacak olursak…

TV+ Ready, hem her yere rahat taşınabilen hem de akılsız TV’leri kolayca akıllandırabilen bir aparat. Kullanıcı arayüzünde gezinti oldukça akıcı ve hızlı. Bunlara ek kanal geçişleri hızlı, dil değişimi, geri alma gibi işlemler de sorunsuz gerçekleştiriliyor. Sunulan kanallar, filmler ve belgeseller zengin ama dizi konusunun biraz daha zenginleştirilmesi gerek.

Cihaza pek çok uygulamayı indirip kurabilirsiniz ama Netflix bunlardan biri değil. Umarız Turkcell, en kısa zamanda Netflix konusundaki pürüzleri giderebilir.

TV+ Premium paketiniz varsa 150’den fazla TV kanalı, içeriği kayıt etme, 24 saat geriye gidebilme gibi özelliklere sahip oluyorsunuz. TV+ Ready kutusu 799TL fiyat etiketine sahip. 24 ay boyunca da 49.90TL ödeme yapılabiliyor.



