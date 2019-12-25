Turkcell YaaniMail kullanıma sunuldu

Turkcell’in ilk olarak arama motoru olarak piyasaya sürdüğü Yaani’nin e-posta hizmeti kullanıma sunuldu. Hem kurumsal hem bireysel kullanıcılar için başlatılan YaaniMail, Turkcell’in Ar-Ge departmanındaki mühendisler tarafından geliştirildi. @yaani.com uzantısıyla hizmet verecek olan platform, küresel rakiplere karşı güçlü bir yerli alternatif sunarken, güvenlik açısından da önemli bir işlev görecek. YaaniMail kullanıcılarının bilgisi Turkcell’in veri merkezlerinde depolanacak.

Kullanıcılar Ücretsiz bir şekilde @yaani.com uzantılı e-posta hesabı açabilecek. Turkcell kullanıcı olmasanız dahi YaaniMail’i ücretsiz olarak kullanabilirsiniz. Yeni mail hesabı oluşturmak için ad, soyad, doğum tarihi, gizli soru alanlarını doldurmanız yeterli oluyor.

YaaniMail kullanıcılarına 2 GB e-posta saklama alanı sunuluyor. Turkcell kullanıcılarının e-posta gönderirken ve alırken yapacağı internet kullanımları internet paketinden eksilmiyor.



