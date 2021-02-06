Türkiye Turkish Cargo, 'Yılın Hava Kargo Taşıyıcısı' seçildi

Turkish Cargo, 'Yılın Hava Kargo Taşıyıcısı' seçildi

Türkiye

Turkish Cargo, 'Yılın Hava Kargo Taşıyıcısı' seçildi

Turkish Cargo, Payload Asia Awards2020'de, ''Yılın Hava Kargo Taşıyıcısı'' seçilerek, ''Overall Carrier Of Year'' ödülüne layık görüldü.

06 Şubat 2021, Cumartesi 12:30 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Türk Hava Yolları (THY) Basın Müşavirliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, zorluklara ve kısıtlara rağmen 2020 boyunca operasyonlarına ve iş süreçlerine 7/24 devam eden TurkishCargo, Singapur merkezli Payload Asia’da ''Yılın Hava Kargo Taşıyıcısı'' seçildi.

Küresel salgın nedeniyle dijital platform üzerinden 22 Ocak’ta gerçekleştirilen ödül törenine, 60'tan fazla sektör profesyoneli, havayolları temsilcileri, kargo taşıyıcıları, BT sağlayıcıları, ekspres operatör temsilcileri katıldı. 15 kategoride ödüllerin sahiplerini bulduğu etkinlikte kazananlar kalite, yenilik, verimlilik, hız, güvenilirlik ve vizyon gibi kriterler esas alınarak, tedarik zinciri uzmanları tarafından gerçekleşen oylama sonucunda belirlendi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen THY (Kargo) Genel Müdür Yardımcısı Turhan Özen, şunları kaydetti:

Bu değerli ödül ve yıl boyunca almış olduğumuz global nitelikli ödüller, hizmet kalitemize, operasyonel mükemmelliğe, yenilikçi ve müşteri beklentilerini aşmaya yönelik standartlarımıza ve sürdürülebilir başarılarımıza işaret eden önemli bir kilometre taşıdır. Küresel anlamda en geniş uçuş ağına sahip olan markamız, kurduğu hava kargo köprüleri ile çok önemli taşımalar gerçekleştirmeye devam edecektir. Turkish Cargo kullandığı ve geliştirdiği yeni teknolojiler, inovatif yaklaşımlar ile daha etkin çözümler üretmekte ve zorlu pandemi sürecinde de başarısını sürdürmektedir.

AA


İlgili Haberler
Turkish Cargo sağlık taşıyor


Yazarlarımızdan
Hakan Çelik
Pandemi günlerinde uçak güvenli mi?
Hakan Çelik
Murat Gülderen
Romantik teknoloji
Murat Gülderen
Rauf Tamer
Ret cephesi
Rauf Tamer
Murat Çelik
TBMM ile AYM arasında neler oluyor?
Murat Çelik
Oral Çalışlar
Bir ‘68 eylemcisi’ olarak ...
Oral Çalışlar
Şirin Sever
Michelin yıldızlı şefin derdi de Nusret olursa!
Şirin Sever
Erkut Can
Türkiye’yi dinledim, bakın neler duydum
Erkut Can
Banu Şen
Anneler babalar Çoban Şevki'yi izlettiniz mi çocuklarınıza?
Banu Şen
Büşra Özbelli
Öğretmenler rahata alıştı mı?
Büşra Özbelli
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Kızına şiddet uygulayıp nefessiz bırakan anne tepki çekti