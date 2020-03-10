Apple, her yıl Haziran ayında Kaliforniya’nın San Jose şehrinde düzenlediği WWDC (Worldwide Developers Conference) ile farklı ülkelerden geliştiricileri tek bir çatı altında toplamaya devam ediyor. Kodlama alanındaki yeteneklerini, geliştirdikleri bir proje ile sergileyen öğrenciler ise Apple’dan öğrenci bursu kazanarak etkinliğe ücretsiz katılım sağlama hakkı elde edebiliyor.

Türkiye’de yazılım ve tasarım üzerine eğitimler ve etkinlikler düzenleyen TurkishKit topluluğunda WWDC sezonunu açıldı. Türkiye’nin çeşitli bölgelerinde Apple platformlarında kodlama ve tasarım üzerine eğitimler veren topluluk, “TurkishKit Konuşuyor: WWDC” etkinliğini 6 Mart tarihinde QNBEYOND mekan sponsorluğu ve desteği ile gerçekleştirdi.

Apple bursu ile Kaliforniya’ya gitmeye hak kazanmış isimler, proje ve deneyimlerini, başvuru süreci ile ilgili bilinmesi gerekenleri bu yıl başvuracak öğrenciler ile paylaştı. Motivasyonel konuşmalar, paneller ve proje gösterimi oturumları ile gençler, Apple dünyasına ilk adımlarını atmak için gerekli bilgiler edindi. TurkishKit kurucusu Emirhan Erdoğan, ilk defa Türkiye’den WWDC’ye seçilen öğrenci olmanın gururunu yaşadığını ve bu uluslararası etkinlikte ülkemizden daha fazla öğrencinin bu deneyimi yaşamasını amaçladıklarını belirtti.

Türkiye’de Apple ekosistemi için ürettiği birçok Türkçe kaynak ile bilinen TurkishKit, bu süreçte WWDC etkinlik başvurularının nasıl yapılabileceği, başvururken nelere dikkat edilmesi gerektiği gibi çeşitli bilgileri içeren blog yazıları ve dijital topluluğu ile öğrencilere ilham olmaya devam ediyor. Dünyanın çeşitli noktalarından gelecek katılımcıları Kaliforniya’da ağırlayacak Apple WWDC konferansı başvuru süreci ise iki hafta sonra başlayacak.Farklı kurumlarda düzenledikler