Türkiye, 2019 Avrupa Oyunları'nın dördüncü gününde bir altın madalya kazandı.

Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi'nden (TMOK) yapılan açıklamaya göre, Belarus'un başkenti Minsk'te düzenlenen 2. Avrupa Oyunları'nın dördüncü gününde milli sporcular, atıcılık, badminton, boks, judo ve okçuluk dallarında mücadele etti.

Judoda milli sporcu Mikail Özerler, 90 kiloda şampiyonluğa ulaştı ve organizasyonda Türkiye'ye ilk altın madalyayı kazandıran isim oldu.

Aynı sıklette mücadele veren Mert Şişmanlar, ilk maçında mağlup olarak elendi.

Judoda kadınlar artı 78 kiloda mindere çıkan Sebile Akbulut ile Kayra Sayit de maçlarını kaybederek, organizasyona veda etti.

METE GAZOZ SON 16 TURUNDA

Atıcılıkta karışık takım trap elemelerinde mücadele eden Safiye Sarıtürk ile Yavuz İlnam, 5. olarak madalya karşılaşmalarına kalamadı.

Badmintonda Nazlıcan İnci ve Bengisu Erçetin çifti gruplarındaki ilk maçlarını kaybetti. Neslihan Yiğit ise ilk maçında Bulgar rakibi Linda Zetchiri'yi 2-0 ile geçti.

Milli okçu Mete Gazoz, İsveçli rakibi Ludvig Elof Erling Flink'i 6-0 yenerek son 16 turuna kaldı.

Boksta son 16 turunda artı 91 kiloda Mücahit İlyas, 57 kiloda Burcu Satı ile 69 kiloda Necat Ekinci yenildi ve organizasyondan elendi.

AA