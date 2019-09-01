A Milli Basketbol Takımımız 2019 FIBA Dünya Kupası’ndaki ilk maçına galibiyetle başladı. Basketbolseverler 12 Dev Adam’ın bir sonraki milli maçını merak ediyor. Peki, Türkiye ABD basketbol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Türkiye ABD basketbol maçının tarihi…

A Milli Erkek Basketbol Takımı, Çin'de gerçekleştirilen 2019 FIBA Dünya Kupası'na rahat bir galibiyetle başladı. A Milli Erkek Basketbol Takımı, ilk maçında Japonya'yı 86-67 mağlup etti.

A MİLLİLER DÜNYA KUPASI'NA ZAFERLE BAŞLADI

A Milli Takım, maçın sonuna kadar kontrolü elinde tuttu. Zaman zaman temposu düşen son periyotta rahat oyununu sürdüren ayı-yıldızlılar karşılaşmayı 86-67 kazanarak grup mücadelesine galibiyetle başladı. A Milli Takım adına Japonya karşısında en etkili performansı Ersan İlyasova sergiledi. Karşılaşmada 17 sayı üreten Ersan, 9 ribaunt ve 3 asistlik performans gösterdi. Melih Mahmutoğlu ise ürettiği 17 sayıyla takımın skorer oyuncularından biri oldu. Millilerin oyun kurucusu Doğuş Balbay, yaptığı 8 asistle süre aldığı 20 dakikalık bölümde takımını iyi organize etti. Tecrübeli oyuncu, aldığı 6 ribauntla da pota altında etkili oldu. Milli takımda sakatlığı sonrası henüz hazır olmayan Scottie Wilbekin, süre almadı.

Sahada tüm güçlerini ortaya koyduklarını vurgulayan A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın başantrenörü Ufuk Sarıca, "Japonya'nın hızlı hücumu sevdiğini söylemiştim. Onları durdurduk. Alan savunmalarına karşı da iyi hazırlandık. İyi şutlar bulduk. İkinci yarı iyi bir enerji sergiledik ve tamamen oyunu kontrol ettik. Güzel bir galibiyet aldık. Önümüzde iki karşılaşma daha var onları düşünüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

TÜRKİYE ABD BASKETBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Ay-yıldızlılar, E Grubu'ndaki ikinci maçını 3 Eylül Salı günü TSİ 15.30'da turnuvanın favori takımlarından ABD ile yapacak. Maç NTV’den naklen yayınlanacak.



