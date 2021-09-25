Türkiye Türkiye, aşılamada dünyada 7. sırada

Türkiye, aşılamada dünyada 7. sırada

Türkiye

Türkiye, aşılamada dünyada 7. sırada

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'nin dünya genelinde Kovid-19'a karşı uygulanan toplam aşı dozu sayısında Almanya'yı da geride bırakarak 7. sıraya yerleştiğini bildirdi.

25 Eylül 2021, Cumartesi 19:04 Son Güncelleme:
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Bakan Koca, sosyal medya hesabından, dünya genelinde ülkelerin Kovid-19'a karşı aşılanma oranlarına ilişkin istatistiksel veriler sunan "Our World in Data" internet sitesinin son verilerini paylaştı.

Bu veriler içerisinde Türkiye'nin geldiği noktaya dikkati çeken Koca, şunları kaydetti:

"Doz sayısında dünyada 7. ülkeyiz. Kovid-19'a karşı uygulanan toplam aşı dozu sayısında, nüfusu bize yakın ve aşı üreticisi olan Almanya'yı da geride bıraktık. Tüm dünyada 7. sıradayız. Türkiye'den önceki ilk 6 sırada, aşı üreticisi Çin ve ABD ile çok yüksek nüfuslu ülkeler var."

AA


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