Türkiye, bu yıl Twitter’da en çok salgın ve depremleri konuştu

2020, Covid-19 salgını, pandemi, evde kalma dönemi ve maskeli+mesafeli yaşama geçmeyle tüm dünya için sıra dışı bir yıl oldu. Bu zor yılı geride bırakırken dünyada milyonlarca insanı bir araya getiren Twitter, 2020’de Türkiye de gündeminin nabzını tutmayı başardı. Twitter, Türkiye’de hem yine en önemli haber alma kaynaklarından biri oldu hem de bir araya gelme, fikir alışverişi yapma ve dayanışma çağrılarını gerçekleştirme ortamı olarak öne çıktı.

Twitter, Türkiye’de 2020 yılının en çok konuşulan isimleri, hashtag’leri ve tweet’lerini açıkladı. Açıklanan rakamlara göre; Türkiye’de Twitter’ın 2020 sohbetlerinde en çok adı geçen isim Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca oldu. Sağlık bakanı 4 milyonun üstünde yeni takipçiyle takipçi sayısı en çok artan kişi de oldu. Sağlık Bakanı’nın 16 Mart’ta attığı ve Taner Ölmez’in oynadığı kamu spotunu içeren tweet'i de en çok retweet edilen tweet oldu.

Eğitim Bakanı da Ziya Selçuk, özellikle okulların pandemide kapanma ve açılma dönemlerinin de etkisiyle çok konuşulan isimlerden oldu. ABD’de seçimleri kaybeden Donald Trump da Türkiye’de de en çok konuşulan isimler arasındaydı.





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Listede üçüncü sırada ise sürpriz bir isim var. Türkiye’de de hatırı sayılır bir hayran kitlesine sahip olan Güney Koreli pop müzik grubu BTS. Ayrıca listede ilk 15 arasında Kore popunun popüler isimleri olan BTS’nin üyeleri ve EXO’nun da olması dikkat çekti.

Türkiye, 2020’de can kayıplarımızla da üzüldüğümüz deprem felaketlerini yaşadı. Türkiye’de en çok kullanılan hashtag’lere baktığımızda ikinci sırada depremlerin yer aldığını görüyoruz. Özellikle İzmir’de gerçekleşen büyük deprem döneminde, hem deprem hem İzmir hashtag'leriyle hem son durumlar hakkında bilgi alındı, hem de dayanışma ağları örüldü.

Bu listede birinci sırada #survivor2020 hashtag’i yer alırken, pandemiyle ilgili özellikle #evdekal hashtag’i de çok sık kullanıldı.

Haluk Levent geçen yıl olduğu gibi bu yıl da Twitter’in gündemini belirleyen isimlerden oldu. AHBAP topluluğu ile birlikte önemli yardım ve dayanışma çalışmaları gerçekleştiren Haluk Levent, bu yıl Twitter’da 1 milyonun üstünde takipçi sayısı artan isimlerden biri oldu.

Beşiktaş JK, en çok etkileşim alan hesap oldu

Verilere göre, Beşiktaş JK, en çok etkileşim alan hesap oldu. Beşiktaş ile ilgili 10 milyonun üstünde tweet atıldı. Geçen yılın Süper Lig şampiyonu Medipol Başakşehir de en çok tweet atılan 4. kulüp oldu. Fenerbahçe ise 867 bin yeni takipçiyle 2020’de en çok takipçi kazanan kulüp oldu.

Basketbolda Türkiye’de en çok konuşulan takım NBA şampiyonu Los Angeles Lakers olurken, Renault Formula 1 takımı da motor sporlarında Twitter’da hakkında en çok sohbet edilen yarış takımı oldu.

Fatih Terim’in 24 Ocak tarihinde attığı tweet, Türkiye’de 2020’de en çok retweet edilen tweet’ler arasında 7. Sırada yer aldı.

Fatih Terim, yıl boyunca COVID hastalığına yakalanan isimlerden oldu. 2020’de birçok diğer spor insanı da bu hastalıkla boğuşurken, hem testlerinin pozitif çıkması hem de iyileşmelerine dair tweet'ler gündemde yer aldı. Bunlardan biri de Fatih Terim’in tweet’i oldu.

Diğer yandan Türkiye’de geçmiş yıllarda hashtag'ler en çok sporla ilgili olurken, bu sene spora dair hashtag'lerin üst sıralarda yer almadığı gözlendi.



