Türkiye Çekya basketbol maçı saat kaçta, hangi kanalda?

İkinci tura yükselme mücadelesinde A Milli Erkek Basketbol Takımı, Çin’de 2019 FIBA Dünya Kupası E Grubu’ndaki en kritik maçına çıkıyor. Japonya'yı mağlup eden ve ABD galibiyetini elinden kaçıran A Milli Erkek Basketbol Takımı Çekya ile kader maçına çıkıyor. Basketbolseverler Türkiye Çekya basketbol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? sorusunu aratıyor. İşte Türkiye Çekya basketbol maçı ile ilgili detaylar…

2019 FIBA Dünya Kupası'nda ABD'ye mağlup olan A Milli Basketbol Takımı E Grubu'nda bugün Çekya ile karşı karşıya gelecek. Türkiye Çekya karşısında galibiyet kazanması durumunda olimpiyat elemelerine katılmayı garantileyecek. Grubundaki ilk maçında Japonya’yı 86-67 mağlup eden milli takım, 2’nci karşılaşmada ise ABD’ye 93-92 mağlup oldu. Bugün oynanacak maçta Milliler, ikinci tura yükselme mücadelesi verecek.

TÜRKİYE - ÇEKYA MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Bugün oynanacak Şanghay Oriental Spor Merkezi’ndeki Türkiye Çekya karşılaşması TSİ 11.30’da başlayacak. Mücadele NTV’den naklen yayınlanacak.



