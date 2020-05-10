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espor Türkiye E-Futbol Turnuvası'nda finalin adı Kasımpaşa-Sivasspor

Türkiye E-Futbol Turnuvası'nda finalin adı Kasımpaşa-Sivasspor

espor

Türkiye E-Futbol Turnuvası'nda finalin adı Kasımpaşa-Sivasspor

Kulüpler Birliği ile beIN Sports ortaklığımda düzenlenen Türkiye E-Futbol Turnuvası'nın finalini Kasımpaşa ile Sivasspor oynayacak. Finalde Sivasspor'u Erdoğan Yeşilyurt, Kasımpaşa'yı ise Anıl Koç temsil edecek.

10 Mayıs 2020, Pazar 16:00 Son Güncelleme:
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Türkiye E-Futbol Turnuvası'nın finalinin adı belli oldu: Kasımpaşa'dan Anıl Koç ile Sivasspor'dan Erdoğan Yeşilyurt.

Yarı finalde Fenerbahçe'den Ferdi Kadıoğlu'nu yenen Anıl Koç, adını finale yazdırdı. Anıl Koç'un rakibi ise finale yükselen Sivasspor'lu Erdoğan Yeşilyurt oldu.

Final maçı bugün (10 Mayıs Pazar) saat 16:00'da yayınlanacak.

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