Türkiye Ermeni Patrikliği'nden harekata destek

Türkiye Ermeni Patrikliği, "Barış Pınarı Harekatı'nın barışçıl amaçlarına ulaşması için beka dualarımızı yineliyoruz." açıklamasında bulundu.

11 Ekim 2019, Cuma 11:07
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Türkiye Ermeni Patrikliği'nden harekata destek

Türkiye Ermeni Patrikliği, "Barış Pınarı Harekatı'nın barışçıl amaçlarına ulaşması için beka dualarımızı yineliyoruz." açıklamasında bulundu.

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Terörü sonlandırmak ve sınırların güvenliğini sağlamak amacını güden harekatın amacına uygun bir şekilde sürmesi ve bir an önce huzur ve güvenliğin tesis edilmesi için dua ediyoruz."

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