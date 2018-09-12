Türkiye genelinde 101 bin personelle dev güven uygulaması
Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı 101 bin personel tarafından 2018/2019 eğitim ve öğretim dönemi başlamadan önce ülke genelinde dev “Türkiye güven huzur uygulaması” gerçekleştirildi
Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı 101 bin personel tarafından, eş zamanlı olarak ülke genelinde 16.00-19.00 saatleri arasında okul ve üniversite çevrelerinde, 21.00-23.00 saatleri arasında ise umuma açık yerlerde dev “Türkiye güven huzur” uygulaması gerçekleştirildi.
“Türkiye güven huzur (2018-5)” uygulaması, 14 bin 571 kara aracı, 99 deniz aracı, 5 hava aracı olmak üzere toplamda 14 bin 675 ekip, 292 dedektör köpeğinin katılımı ile, 107 liman ve 11 bin 304 uygulama noktasında yapıldı.
ANKARA (İHA)