Türkiye günlük corona virüs tablosu açıklandı
Türkiye'de son 24 saatte corona virüsten 48 kişi hayatını kaybetti.
15 Mayıs 2020, Cuma 19:05 Son Güncelleme:
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Türkiye'de son 24 saatte 1708 kişiye Covid-19 tanısı kondu, 48 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 146 bin 457, can kaybı 4055 oldu. Son 24 saatte 2103 kişinin daha iyileşmesiyle Covid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 106 bin 133 oldu.
Sağlık Bakanı Koca'dan değerlendirme
Yoğun bakım ve entübe hasta sayımız azalmaya devam ediyor. Test sayımız düne göre fazla. Vaka sayımızda kısmi artış var. Yeni hayat tarzımız Kontrollü Sosyal Hayat, yani hep birlikte tedbir. Koşulu: Maske + 1, 5 metre Sosyal Mesafe.