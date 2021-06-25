Türkiye Türkiye, Honduras'ın Tel Aviv Büyükelçiliği'ni Kudüs'e taşımasını kınadı

Türkiye, Honduras'ın Tel Aviv Büyükelçiliği'ni Kudüs'e taşımasını kınadı

Türkiye

Türkiye, Honduras'ın Tel Aviv Büyükelçiliği'ni Kudüs'e taşımasını kınadı

Dışişleri Bakanlığı, Honduras'ın Tel Aviv Büyükelçiliği'ni Kudüs'e taşımasına ilişkin, "Honduras, bu adımla Kudüs'ün statüsü konusunda Birleşmiş Milletler kararları dahil uluslararası hukuku ihlal etmiştir." açıklamasında bulundu.

25 Haziran 2021, Cuma 02:01 Son Güncelleme:
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Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Honduras (Tel Aviv Büyükelçiliği'ni Kudüs'e taşıması) bu adımla Kudüs'ün statüsü konusunda Birleşmiş Milletler kararları dahil uluslararası hukuku ihlal etmiş, iki devletli çözüm vizyonuna ve bölgedeki barış umutlarına zarar vermiştir." ifadesi kullanıldı.

"Honduras’ın, Tel Aviv'deki Büyükelçiliğini Kudüs'e taşıması ve Büyükelçiliğin açılışının gerçekleştirilmesi talihsiz bir gelişme olmuştur. Bu kararı kınıyoruz." ifadelerine yer verilen açıklamada Honduras'a "bu hatalı adımdan" geri dönme çağrısı yapıldı.

Latin Amerika ülkesi Honduras, Tel Aviv'deki büyükelçiliğini Kudüs'e taşımış, büyükelçilik binasının açılışını dün Honduras Devlet Başkanı Juan Orlando Hernandez yapmıştı.

Bu adımla Honduras, ABD, Guatemala ve Kosova'nın ardından büyükelçiliğini Kudüs'e taşıyan 4. ülke olmuştu.

Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın 6 Aralık 2017'de Kudüs'ü "İsrail'in başkenti" olarak tanıdığını ve ülkesinin Tel Aviv'deki büyükelçiliğini Kudüs'e taşıyacağını açıklamasından sonra ABD'nin yeni büyükelçilik binası 14 Mayıs 2018'de düzenlenen resmi törenle açılmıştı.

AA

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