Türkiye Türkiye ile Irak arasındaki kara sınır kapıları geçici olarak kapatıldı

Türkiye ile Irak arasındaki kara sınır kapıları geçici olarak kapatıldı

Türkiye

Türkiye ile Irak arasındaki kara sınır kapıları geçici olarak kapatıldı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Ulaştırma Hizmetleri Düzenleme Genel Müdürlüğünce, Türkiye ile Irak arasındaki kara sınır kapılarının geçici olarak araç ve yolcu geçişine kapatıldığı duyuruldu.

01 Mart 2020, Pazar 00:46 Son Güncelleme:
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Ulaştırma Hizmetleri Düzenleme Genel Müdürlüğünün Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Irak ile kara sınır kapılarımız geçici olarak araç ve yolcu geçişine kapatılmıştır. Taşımacılarımıza önemle duyurulur." ifadeleri kullanıldı.

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