Türkiye İstatistik Kurumu 50 uzman yardımcısı alacak! İşte başvuru şartları
Türkiye İstatistik Kurumu uzman yardımcısı almak için ilan açtı. 50 uzman yardımcısı alacak olan Türkiye İstatistik Kurumu'nun ilanı bugün itibarıyla (25 Ağustos) yayımlandı.
26 Ağustos 2020, Çarşamba 15:38 Son Güncelleme:
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Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı tarafından verilen ilanda, "Türkiye İstatistik Kurumu Uzmanı olarak yetiştirilmek üzere sınavla, merkez teşkilatına 50 adet Türkiye İstatistik Kurumu Uzman Yardımcısı alınacaktır" denildi.
9 ayrı bölümden toplam 50 uzman yardımcısı alınacak ve hepsi Ankara'da istihdam edilecek.
Başvurular şahsen veya posta yoluyla yapılabilecek.
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