Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı tarafından verilen ilanda, "Türkiye İstatistik Kurumu Uzmanı olarak yetiştirilmek üzere sınavla, merkez teşkilatına 50 adet Türkiye İstatistik Kurumu Uzman Yardımcısı alınacaktır" denildi.

9 ayrı bölümden toplam 50 uzman yardımcısı alınacak ve hepsi Ankara'da istihdam edilecek.

Başvurular şahsen veya posta yoluyla yapılabilecek.