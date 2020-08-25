Türkiye İstatistik Kurumu 50 uzman yardımcısı alıyor! İşte şartlar

Türkiye İstatistik Kurumu uzmanı olarak yetiştirilmek üzere sınavla, merkez teşkilatına 50 adet Türkiye İstatistik Kurumu uzman yardımcısı alacak. Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, adaylarda istatistik, iktisat, işletme, maliye, siyaset bilimi ve kamu yönetimi, çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri, matematik, bilgisayar veya yazılım mühendislikleri ile endüstri mühendisliği bölümlerinden mezun olma şartı aranıyor. Şartları sağlayan adayların, T.C. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı (Çalışma Genel Müdürlüğü) (https://ailevecalisma.gov.tr/cgm) ve Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı (www.tuik.gov.tr) internet sitelerinde bulunan sınav ilanını inceleyerek, başvurularını Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı, Personel Daire Başkanlığı Devlet Mah. Necatibey Cad. No: 114 06420 Çankaya/ANKARA adresine şahsen veya posta yoluyla yapmaları gerekiyor.