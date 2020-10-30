Türkiye İzmir için tek yürek

Valilikten yapılan açıklamada, Ege Denizi-Seferihisar merkezli gerçekleşen deprem sonrasında İçişleri Bakanlığının talimatları ve AFAD Başkanlığının talepleri doğrultusunda, İstanbul Valiliği koordinasyonunda İstanbul Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi’nin çalışmalarına başladığı bildirildi. Açıklamada, deprem bölgesine ulaştırılmak üzere gönderilen ekip ve ekipmana ilişkin şu bilgiler verildi:

"İstanbul AFAD İl Müdürlüğünden 30 arama ve kurtarma personeli, 7 araç ve 2 arama ve kurtarma köpeği;

İBB İtfaiye’den 100 İtfaiye, 32 lojistik destek personeli, 10 itfaiye aracı, 2 otobüs;

AKUT’tan 23 arama ve kurtarma personeli ve 4 arama ve kurtarma aracı;

İHH’dan 70 arama ve kurtarma personeli ve 2 arama ve kurtarma aracı,

GEA’dan 35 arama ve kurtarma personeli, 6 arama ve kurtarma aracı; Kızılay’dan 3 lojistik destek personeli ve 1 ikram aracı;

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünden 24 teknik personel ve 8 araç;

UMKE’den 14 sağlık personeli, 1 keşif aracı, 1 ambulans, 2 personel barınma çadırı, 1 tam donanımlı sahra hastanesi iç donanımı;

Bahçelievler Belediyesinden 15 arama ve kurtarma personeli, 2 araç;

Kadıköy Belediyesinden 22 arama ve kurtarma personeli ve 2 araç;

Tuzla Belediyesinden 20 arama ve kurtarma personeli, 2 araç;

Arnavutköy Belediyesinden 9 arama ve kurtarma personeli, 1 araç;

Sultangazi Belediyesinden 13 arama ve kurtarma personeli, 1 otobüs;

Çekmeköy Belediyesinden 10 arama ve kurtarma personeli ve 2 araç;

MAKUT’tan 11 arama ve kurtarma personeli, 2 araç; YARKUR’dan 12 arama ve kurtarma personeli, 1 otobüs;

Toplumsal Afet Derneğinden 20 arama ve kurtarma personeli;

İstanbul Arama Kurtarma Derneğinden 10 arama ve kurtarma personeli deprem bölgesine hareket etmiştir." Açıklamada, İzmir başta olmak üzere, depremin hissedildiği bütün illerdeki vatandaşlara "Geçmiş olsun", hayatını kaybeden vatandaşlara Allah’tan rahmet; yakınlarına ve millete başsağlığı dileğinde bulunuldu.

İstanbul AFAD, 26 çalışma grubunu göreve çağırdı

Öte yandan, İzmir’de meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki deprem sonrası Türkiye Afet Müdahale Planı kapsamında destek illerden biri olarak İstanbul AFAD 26 çalışma grubunu göreve çağırdı. Sorumlu Vali Yardımcısı Yaşar Aksanyar başkanlığındaki İstanbul AFAD’ın İzmir AFAD ile koordineli çalıştığı bildirildi.

JAK ekiplerini taşıyan TSK’ye ait ikinci uçak da İzmir’e hareket etti

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekiplerini taşıyan Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) ait ikinci uçağın da İzmir’e hareket ettiğini bildirdi. Bakanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, İzmir’deki arama-kurtarma çalışmalarına katılacak JAK ekiplerinin bölgeye ulaştırılmaya devam edildiği belirtildi. Açıklamada, Hava Kuvvetlerine ait ikinci uçağın da arama kurtarma ekipleri ve beraberlerindeki malzemelerle Etimesgut Havaalanı’ndan hareket ettiği kaydedildi.

4 uçak daha!

Milli Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada "İzmir’deki arama-kurtarma çalışmalarına katılacak Jandarma Arama Kurtarma Ekiplerini ve araçlarını taşıyan 6’ncı uçağımız da Ankara Etimesgut Havaalanı’ndan hareket etti" denildi.

Karabük

Karabük'ten UMKE ekibi bölgeye gönderildi. İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamada, İzmir’de meydana gelen ve bazı illerde hissedilen deprem nedeniyle Karabük'ten 1 araç ve 4 sağlık personelinin bulunduğu UMKE ekibinin yola çıktığı bildirildi. Açıklamada, "Depremde hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz. Deprem sonrası arama kurtarma faaliyetlerine katılmak üzere 4 sağlık personelimiz yola çıkmıştır" denildi.

Çankırı

Çankırı'dan AFAD'a ait kurtarma aracı ile 4 personel, İl Sağlık Müdürlüğüne ait 1 ambulans 3 personel ve 4 kişilik UMKE ekibi bölgeye sevk edildi.

Antalya

Antalya Büyükşehir Belediyesi, İzmir’de meydana gelen 6.6 şiddetindeki depremin ardından arama kurtarma çalışmalarına katılmak üzere bölgeye tam donanımlı 5 itfaiye aracıyla 17 kişilik arama kurtarma timi, mobil aş evi, battaniye ve gıda kolisi gönderdi.

Aydın

Aydın Büyükşehir Belediyesi’ne ait 10 araç ile 50 kişilik ekip yola çıktı. Ekipler İzmir’deki depremzedelere kumanya, maske ve dezenfektan gibi ihtiyaç malzemesi dağıtacak.

Kocaeli

Kocaeli’de bir araya gelen 11 AFAD gönüllüsü, İzmir’de meydana gelen deprem sonrası arama kurtarma çalışmalarına katılmak için yola çıktı.

Elazığ

Elazığ Valililiği koordinasyonunda İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünce (AFAD), merkez üssü Ege Denizi’nin Seferihisar ilçesi açıkları olan 6,6 büyüklüğündeki deprem nedeniyle İzmir’e bir tır yardım malzemesi ve kurtarma ekipleri gönderildi.

Erzurum

Erzurum Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı arama ve kurtarma ekipleri, askeri uçakla kentten deprem bölgesi İzmir’e gönderildi.

Uşak

Uşak Belediyesi Başkanı Mehmet Çakın, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla deprem bölgesi İzmir’e yardım ekiplerinin gittiğini duyurdu.

Uşak’tan deprem bölgesi İzmir’e itfaiyeden 4 kişilik arama kurtarma ekibinin gittiği öğrenilirken Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı (AFAD) ekiplerinden de 4 araçlık 10 kişilik ekibin yola çıktığı öğrenildi. Ayrıca Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın, Uşak İtfaiyesi’nden kurtarma çalışmalarına destek amaçlı İzmir’e yola çıktığını

AA-İHA