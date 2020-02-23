Türkiye koronavirüs nedeniyle İran sınırını kapattı

İran'da koronavirüs nedeniyle ölü sayısının 8'e yükselmesinin ardından Türkiye'den flaş bir karar geldi. Türkiye, İran sınırını kapattı. Sağlık Bakanı fahrettin Koca, İran'la olan sınır kapılarının geçici olarak kapatıldığını duyurdu. Koca, "İran'dan ülkemize yapılacak kara ve demiryolu geçişleri, bugün saat 17.00 itibariyle geçici olarak durduruldu." ifadelerini kullanırken, "Tüm uluslararası uçuşlar ise, tek taraflı ve geçici olarak durduruldu. Yani İran'dan Türkiye'ye gelişler durdurulmuş oldu. Türkiye'den İran'a gidişler ise devam ediyor olacak." dedi.

Türkiye'nin haricinde, Irak, Pakistan, Türkmenistan da İran sınırını kapatmıştı.

Bakan Koca: Komşumuzla sınırlarımızı geçici olarak kapatma kararı aldık

Alarm anlamına geliyor. Bu haber üzerine korona virüs bilim kurulumuz toplantılarını yaptı. Her ihtimal masaya yatırıldı. Tüm kuruluşlarımızla görüşmeler gerçekleştirildi. İran Sağlık Bakanı ile görüştüm. Cumhurbaşkanımız da konuyu çok yakından takip etmekteler. Bilim Kurulumuzun önerdiği alınması gereken tüm tedbirleri alınması talimatını verdiler.

İran'da 3 adet kara hudut kapımız bulunuyor. Buna ilaveten Iğdır'dan özel Nahcivan'daki Dilucu Sınır Kapısı da bulunuyor.

Bilim Kurulu'nun önerisiyle, taviye kararları kapsamında sınır hareketliliğinin azaltılması noktasında, ilave tedbirlere ihtiyaç duyuldu. İran'daki tablonun giderek artış göstermesi nedeniyle, komşumuzla sınırlarımızı geçici olarak kapatma kararı aldık.

Dışişleri Milli Savunma, İçişleri, Ulaştırma, Ticaret ile ilgili bakanlıklarımızla koordinasyon halindeyiz. Kararlar, tüm valiliklere bildirilmiş oldu.

Kara, hava demiryolu geçişleri durduruldu

İran'dan ülkemize yapılacak kara ve demiryolu geçişleri, bugün saat 17.00 itibariyle geçici olarak durduruldu. Tüm uluslararası uçuşlar ise, tek taraflı ve geçici olarak durduruldu. Yani İran'dan Türkiye'ye gelişler durdurulmuş oldu. Türkiye'den İran'a gidişler ise devam ediyor olacak.

Türkiye Cumhuriyeti tüm imkanlarıyla bu hastalıkla mücadelede İran halkının ve hükümetinin yanındadır.

Cuma günü açıkladığımız tedbirler çerçevesinde, İran'dan ülkemize kara hudut kapılarından geçiş yapan tüm yolcular tek tek muayene edilmekteydi. Yolcularda, ateş, burun akıntısı, öksürük gibi herhangi soğuk algınlığı belirtisi tespit edilirse, yolcu Türk vatandaşıysa, gözlem altına alınarak numuneleri referans laboratuvarımıza gönderiliyordu. Yolcu İran ya da başka ülke vatandaşı ise ülkemize girişine izin verilmedi. Bu çerçevede dün ve önceki gün, 8 Türk vatandaşı olmayan İran vatandaşının bu anlamda hastalık bulgularının olması sebebiyle ülkemize girişleri verilmediğini de söylemek istiyorum.

İran'da ölü sayısı 8'e yükseldi

İran Sağlık Bakanlığı Halkla İlişkiler Sorumlusu Kiyanuş Cihanpur, ülkede yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ölenlerin sayısının 8'e çıktığını açıkladı.

İran devlet televizyonuna konuşan Cihanpur, ülkede 15 kişi de daha koronavirüs tespit edildiğini, vaka sayısının 43'e, ölü sayısının da 8'e yükseldiğini ifade etti.

Virüs İran'a yayılıyor

Cihanpur, yeni koronavirüs vakasının tespit edildiği 15 kişiden 7'sinin Kum, 4'ünün Tahran, 2'sinin Gilan, 1'nin Merkezi ve 1'nin de Mazenderan eyaletinde olduğunu söyledi.