Siyaset Türkiye-Mısır görüşmesinde kritik tarih belli oldu

Türkiye-Mısır görüşmesinde kritik tarih belli oldu

Siyaset

Türkiye-Mısır görüşmesinde kritik tarih belli oldu

Türk heyeti, 5 ve 6 Mayıs tarihlerinde Mısır'ın başkenti Kahire'de temaslarda bulunacak.

04 Mayıs 2021, Salı 22:19 Son Güncelleme:
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Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Türkiye ile Mısır arasında siyasi istişareler, Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal ile Mısır Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Hamdi Sanad Loza’nın başkanlıklarında 5-6 Mayıs 2021 tarihlerinde Kahire’de gerçekleştirilecektir.

Sözkonusu istikşafi görüşmelerde, iki ülke arasındaki ilişkilerin ikili ve bölgesel bağlamda normalleştirilmesine yönelik atılması gereken adımlar üzerinde durulacaktır.

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