“Türkiye Okullar Arası Zeka Oyunları Şampiyonası”nın kayıtları sampiyona.tzv.org.tr adresi üzerinden 18 Şubat 2022’ye kadar devam edecek. Evde, okulda, yolda... Her öğrenci dilediği yerden il finalleri sınavına katılabilir. Türkiye genelinde faaliyet gösteren devlet okulları ve özel okulların takım olarak katılabilecekleri akıl ve zekâ oyunlarından oluşan şampiyona “İlkokul (3-4. sınıflar)”, “Ortaokul (5-6-7-8.sınıflar) ve “Lise (Hazırlık/9-10-11-12. sınıflar)” olmak üzere üç farklı kategoride on sınıf üzerinden yapılacaktır. Bu sene de İl Finalleri Sınavı’na, okullardan isteyen her öğrenci katılabilir. Takıma girmek için bireysel olarak yarışacak öğrenci sayısı için bir üst sınır yok. Sınavlar çevrim içi olarak gerçekleştirilecek.

SORULAR EMREHAN HALICI’DAN!

Her yıl olduğu gibi bu yıl da sorular Türkiye Zeka Vakfı Başkanı Emrehan Halıcı tarafından hazırlanıyor. Emrehan Halıcı bu yıl “Dünyanın en uzun süre zekâ sorular hazırlayan köşe yazarı” olarak Guinness Dünya Rekortmenleri arasına girdi.

ŞAMPİYONA’YA ÖZEL HAZIRLANMIŞ ÜCRETSİZ ÇALIŞMA KİTAPÇIĞI!

Örnek soruları içeren, ücretsiz olarak tüm yarışmacı ve öğretmenlerin indirebileceği çalışma kitapçığı, Şampiyona sayfasında erişime açık.

Öğrencilerin takım çalışmasını deneyimleyebilecekleri, problem çözme, karar verme ve uygulama becerilerini kullanacakları ve geliştirecekleri faydalı bir etkinlik. Şampiyona “İl Finalleri Sınavı”, “Bölge Finalleri Sınavı” ve “Türkiye Finalleri Sınavı” olmak üzere 3 aşamadan oluşuyor. İl Finalleri Sınavı’nın tarihi 19 Şubat 2022, Cumartesi, Bölge Finalleri Sınavı’nın tarihi 26 Mart 2022, Cumartesi; Türkiye Finalleri Sınavı’nın tarihi ise 14 Mayıs 2022, Cumartesi olarak belirlendi.

BU ETKİNLİKTE HERKESE ÖDÜL VAR!

İlkokul, ortaokul ve lise kategorilerinde ilk üç dereceye giren okullara kupa, ayrıca TZV ve TÜBİTAK yayınlarından kitap olarak seçilmek üzere biner TL. ödül hakkı verilecek. Her sınıfta ilk üç dereceye giren okullara kupa, öğrencilerine ve öğretmenlerine madalya verilecek.

Her sınıfta ilk üç dereceye giren takımların asıl ve yedek öğrencileri internet üzerinde yapılan Türkiye Zeka Vakfı “Düşünce Şenliği”ne katılım hakkı kazanacak. Türkiye Finalleri Sınavı’nda yarışan tüm öğrenci ve öğretmenlere GriCeviz Bilişel Beceri ve Zihinsel Gelişim Platformu için 1 yıllık aile üyeliği ödül olarak verilecek.

Ayrıca;Türkiye Finalleri Sınavı’nda yarışan tüm okullara, öğrencilerine ve öğretmenlerine elektronik “Türkiye Finalleri Başarı Belgesi”. Bölge Finalleri Sınavı’nda yarışan tüm okullara, öğrencilerine ve öğretmenlerine elektronik “Bölge Finalleri Başarı Belgesi”,İl Finalleri Sınavı’nda okulunun ilk %10’luk dilimine giren öğrencilere elektronik “İl Finalleri Başarı Belgesi”. Şampiyona’ya katılan tüm öğrencilere elektronik “Katılım Belgesi” verilecek.